TOPSOLID lance les Matinales ShopFloor : un Tour de France dédié à l’atelier connecté

À travers ce véritable Tour de France, notre objectif est clair : montrer comment digitaliser et fiabiliser la gestion de l’atelier grâce à TopSolid’ShopFloor, au plus près des réalités terrain des industriels.

Des espaces de démonstration immersifs dans toutes nos agences

Pour accompagner cette dynamique, TOPSOLID France a créé et installé des salles de démonstration dédiées à TopSolid’ShopFloor au sein de chacune de ses cinq agences françaises.

Ces espaces immersifs permettent de découvrir concrètement les usages du logiciel en conditions réelles, d’échanger avec nos experts et d’explorer les enjeux liés à la digitalisation de la production et à l’atelier connecté.

La mise en place de ces nouvelles infrastructures a été rendue possible grâce au soutien et à l’expertise de plusieurs partenaires industriels :

Fraisa : fournisseur d’outils

FRA-SYS : fournisseur de stations de travail

ISCAR : fournisseur d’outils

Kelch GmbH : fournisseur de bancs de préréglage outils

EMUGE-FRANKEN : fournisseur d’outils spéciaux

LISTA Group : fournisseur d’armoires CN

Des matinales concrètes et orientées terrain

À travers ces Matinales ShopFloor, ainsi que les futures journées portes ouvertes organisées partout en France, TOPSOLID souhaite proposer des démonstrations concrètes, interactives et proches des enjeux quotidiens des industriels.

Dates des Matinales TopSolid’ShopFloor

Nantes (44) : Mardi 23 juin, mardi 7 juillet & mardi 22 septembre

: Mardi 23 juin, mardi 7 juillet & mardi 22 septembre Saint-Quentin-Fallavier (38) : Vendredi 26 juin, avec la présence de notre partenaire machine GROB

: Vendredi 26 juin, avec la présence de notre Nancy (54) : Mardi 30 juin

: Mardi 30 juin Toulouse (31) : Vendredi 10 juillet

: Vendredi 10 juillet Évry (91) : Jeudi 17 septembre

Format petit-déjeuner : de 8h00 à 10h00.

Au programme

Démonstrations en direct

Échanges avec nos experts

Découverte des modules clées de TopSolid'ShopFloor : Program Manager, Tool Manager, Tool Set, simulateur CNC…

Pour en savoir plus exit_to_app