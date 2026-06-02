TOPSOLID lance les Matinales ShopFloor : un Tour de France dédié à l’atelier connecté
À travers ce véritable Tour de France, notre objectif est clair : montrer comment digitaliser et fiabiliser la gestion de l’atelier grâce à TopSolid’ShopFloor, au plus près des réalités terrain des industriels.
Des espaces de démonstration immersifs dans toutes nos agences
Pour accompagner cette dynamique, TOPSOLID France a créé et installé des salles de démonstration dédiées à TopSolid’ShopFloor au sein de chacune de ses cinq agences françaises.
Ces espaces immersifs permettent de découvrir concrètement les usages du logiciel en conditions réelles, d’échanger avec nos experts et d’explorer les enjeux liés à la digitalisation de la production et à l’atelier connecté.
La mise en place de ces nouvelles infrastructures a été rendue possible grâce au soutien et à l’expertise de plusieurs partenaires industriels :
- Fraisa : fournisseur d’outils
- FRA-SYS : fournisseur de stations de travail
- ISCAR : fournisseur d’outils
- Kelch GmbH : fournisseur de bancs de préréglage outils
- EMUGE-FRANKEN : fournisseur d’outils spéciaux
- LISTA Group : fournisseur d’armoires CN
Des matinales concrètes et orientées terrain
À travers ces Matinales ShopFloor, ainsi que les futures journées portes ouvertes organisées partout en France, TOPSOLID souhaite proposer des démonstrations concrètes, interactives et proches des enjeux quotidiens des industriels.
Dates des Matinales TopSolid’ShopFloor
- Nantes (44) : Mardi 23 juin, mardi 7 juillet & mardi 22 septembre
- Saint-Quentin-Fallavier (38) : Vendredi 26 juin, avec la présence de notre partenaire machine GROB
- Nancy (54) : Mardi 30 juin
- Toulouse (31) : Vendredi 10 juillet
- Évry (91) : Jeudi 17 septembre
Format petit-déjeuner : de 8h00 à 10h00.
Au programme
- Démonstrations en direct
- Échanges avec nos experts
- Découverte des modules clées de TopSolid'ShopFloor : Program Manager, Tool Manager, Tool Set, simulateur CNC…
Les tags associés
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