Etex France devient Entreprise à Mission pour une construction durable

Déjà engagée depuis plusieurs années dans une démarche associant performance économique, responsabilité environnementale et impact sociétal positif, l’entreprise inscrit désormais sa raison d’être, « Construire mieux ensemble », au cœur de ses statuts.

Une démarche cohérente avec les enjeux de la construction durable

Créé par la loi Pacte de 2019, le statut d’Entreprise à Mission permet aux entreprises d’intégrer officiellement des objectifs sociaux et environnementaux à leur gouvernance. Cette démarche implique notamment la définition d’une raison d’être, la mise en place d’indicateurs de suivi, la création d’un comité de mission et l’évaluation régulière des engagements par un organisme tiers indépendant.

Pour Etex France Building Performance, cette évolution s’inscrit dans la continuité d’actions déjà engagées pour réduire l’empreinte environnementale de ses activités et accompagner la transition écologique du bâtiment.

« Le statut d’Entreprise à Mission s’inscrit dans la continuité de ce que nous avons construit ces dernières années. Il renforce notre raison d’être et reflète notre volonté de participer activement et de manière pérenne à un modèle de construction responsable et durable », souligne Frédéric Guetin.

Des innovations concrètes pour réduire l’impact environnemental du bâtiment

Depuis plusieurs années, Etex France Building Performance développe des solutions innovantes afin de réduire son empreinte carbone, préserver les ressources naturelles et favoriser l’économie circulaire.

Parmi les initiatives déjà déployées figurent :

Vivapure ® , première plaque de plâtre française affichant un impact carbone négatif à la sortie d’usine ;

, première plaque de plâtre française affichant un impact carbone négatif à la sortie d’usine ; Vivacycle ® , première plaque de plâtre fabriquée à partir de 100 % de gypse recyclé ;

, première plaque de plâtre fabriquée à partir de 100 % de gypse recyclé ; PrégyLight ® UP , une plaque de plâtre allégée conçue pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers ;

, une plaque de plâtre allégée conçue pour améliorer les conditions de travail sur les chantiers ; la modernisation des sites industriels afin d'améliorer leur efficacité énergétique ;

le développement de solutions de réutilisation et de recyclage de l’eau dans les processus de fabrication.

Trois objectifs statutaires pour accélérer la transformation du secteur

Afin de structurer sa démarche d’Entreprise à Mission, Etex France Building Performance a défini trois objectifs statutaires élaborés en concertation avec ses collaborateurs, ses clients et l’ensemble des parties prenantes de la filière construction.

Améliorer les conditions de travail des collaborateurs et des partenaires

L’entreprise place la santé, la sécurité et le bien-être au travail au premier rang de ses priorités. Elle poursuit également ses actions en faveur du développement des compétences, de l’égalité des chances et de l’amélioration des conditions de travail sur les chantiers grâce à des produits plus ergonomiques.

Développer des solutions à forte valeur environnementale et économique

Etex France BP entend poursuivre ses efforts pour réduire les émissions de carbone, préserver les ressources en eau, favoriser l’économie circulaire et proposer des solutions constructives toujours plus performantes pour ses clients.

Accompagner l’évolution du bâtiment vers des pratiques plus responsables

L’entreprise souhaite jouer un rôle moteur dans la transformation du secteur en favorisant la rénovation, la sobriété foncière et l’adoption de nouvelles méthodes constructives plus durables. Cette ambition s’appuie notamment sur son engagement au sein de la Convention des Entreprises pour le Climat.

Un projet exemplaire de réutilisation des eaux recyclées à Carpentras

La préservation de la ressource en eau constitue l’un des axes majeurs de la stratégie environnementale d’Etex France Building Performance.

Après une première réalisation réussie sur son site de Saint-Loubès, où 75 % de l’eau utilisée dans le processus industriel est issue du recyclage et de la réutilisation, l’entreprise prévoit de déployer une initiative similaire sur son usine de Carpentras.

Ce projet prévoit le raccordement de l’usine à la station d’épuration locale afin d’utiliser des eaux usées traitées dans la fabrication des plaques de plâtre. L’objectif est de réduire significativement les prélèvements dans la nappe du Miocène, ressource particulièrement sensible dans cette région confrontée aux épisodes de sécheresse.

L’investissement, estimé à environ 3 millions d’euros, nécessitera la création d’un réseau enterré de plus de trois kilomètres entre la station de traitement et le site industriel. La mise en service est envisagée courant 2027.

Une stratégie industrielle au service de la décarbonation

Avec cette démarche d’Entreprise à Mission, Etex France Building Performance renforce sa volonté de devenir un acteur de référence de la construction durable en France. En associant innovation, décarbonation, économie circulaire et préservation des ressources naturelles, l’entreprise entend contribuer activement à l’émergence d’un modèle de bâtiment plus responsable et résilient.

Cette transformation s’inscrit dans une vision de long terme visant à répondre aux défis environnementaux du secteur tout en créant de la valeur pour les professionnels du bâtiment, les collectivités et les générations futures.

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