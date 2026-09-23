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ROM.PLAK : 33 clous podotactiles adhésifs posés en une fois

Communiqué
Publié le 23 septembre 2026
ROM.PLAK permet la pose groupée de 33 clous adhésifs préassemblés, sur une plaque, pour la création d’une dalle podotactile aux abords d’un escalier.
ROM.PLAK : 33 clous podotactiles adhésifs posés en une fois - Batiweb

La réalisation des bandes d'éveil à la vigilance (BEV) exige précision et conformité réglementaire aux différentes normes accessibilité des ERP. Pour répondre à ces enjeux, Romus propose la solution ROM.PLAK, un dispositif innovant qui facilite considérablement le travail des professionnels de la pose.

Le concept ? 33 clous podotactiles adhésifs sont préassemblés sur une plaque-gabarit (en treillis polypropylène) de 425 x 240 mm. Cela permet l'installation simultanée des 33 plots en une seule opération, réduisant significativement le temps nécessaire à la création d'une bande d'éveil à la vigilance. Un gain de temps considérable sur chantier !

Conçu pour un usage en intérieur, ROM.PLAK bénéficie d'une surface antidérapante favorisant la sécurité des usagers. Conforme à la norme NF P98-351, garantissant une installation répondant aux exigences réglementaires en vigueur.

Chaque kit ROM.PLAK comprend : 6 plaques-gabarits de 425 x 240 mm avec 33 plots prémontés par plaque ; soit un total de 198 clous adhésifs. Ce qui fait une bande podotactile d'environ 1,40 m x 0,40 m.

 

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