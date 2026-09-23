ROM.PLAK : 33 clous podotactiles adhésifs posés en une fois
La réalisation des bandes d'éveil à la vigilance (BEV) exige précision et conformité réglementaire aux différentes normes accessibilité des ERP. Pour répondre à ces enjeux, Romus propose la solution ROM.PLAK, un dispositif innovant qui facilite considérablement le travail des professionnels de la pose.
Le concept ? 33 clous podotactiles adhésifs sont préassemblés sur une plaque-gabarit (en treillis polypropylène) de 425 x 240 mm. Cela permet l'installation simultanée des 33 plots en une seule opération, réduisant significativement le temps nécessaire à la création d'une bande d'éveil à la vigilance. Un gain de temps considérable sur chantier !
Conçu pour un usage en intérieur, ROM.PLAK bénéficie d'une surface antidérapante favorisant la sécurité des usagers. Conforme à la norme NF P98-351, garantissant une installation répondant aux exigences réglementaires en vigueur.
Chaque kit ROM.PLAK comprend : 6 plaques-gabarits de 425 x 240 mm avec 33 plots prémontés par plaque ; soit un total de 198 clous adhésifs. Ce qui fait une bande podotactile d'environ 1,40 m x 0,40 m.
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