L’isolation thermique est un élément clé de la performance énergétique d’un bâtiment. Si les murs et les combles sont souvent les premiers concernés, le plancher bas, notamment sous forme de dallage sur terre-plein, représente également une source importante de déperditions thermiques. Selon l’ADEME, les sols représentent 7 à 10 % des déperditions thermiques d’un logement. Une bonne isolation sous dallage permet d’améliorer le confort intérieur, de limiter les pertes de chaleur et de réaliser des économies d’énergie.

Qu’est-ce que l’isolation sous dallage ?

L’isolation sous dallage consiste à installer un isolant thermique entre le sol naturel et la dalle béton d’un bâtiment. Cette méthode est particulièrement utilisée dans le cas d’un dallage sur terre-plein, où la dalle repose directement sur le sol. Elle permet d’améliorer la performance énergétique, de rompre les ponts thermiques entre le sol et les espaces chauffés du bâtiment ainsi que d’assurer une protection contre l’humidité.

Diverses solutions existent sur le marché, qu’il s’agisse d’un dallage sur terre-plein ou d’un plancher bas sur vide sanitaire. Ces travaux d’isolation sont plus faciles à réaliser lors de la construction, mais des alternatives sont également possibles lors de la rénovation.

Comment isoler un dallage sur terre plein ?

Isoler sous une dalle en béton

L’isolation sous dalle intervient lors de travaux de construction. Après avoir décaissé l’espace accueillant la future dalle et posé la couche de forme assurant une assise stable, il convient d’y déployer un film polyane. Cette feuille de plastique permet de désolidariser, de protéger et d’isoler les dalles et chapes de béton.

Vous pourrez ensuite poser par-dessus les panneaux isolants. A ce stade, plusieurs choix se présentent à vous, en fonction de votre budget et de vos considérations écologiques. Les panneaux de polyuréthane présentent l’avantage d’être la solution la moins chère, mais ils sont faits à partir de plastique et présentent donc un très mauvais bilan carbone. C’est pourquoi de plus en plus de professionnels se tournent vers les panneaux de liège.

La dernière étape consiste à disposer l’armature de la dalle, autrement dit les panneaux de treillis soudés, puis de couler la dalle en béton.

Attention, ces travaux nécessitent un véritable savoir-faire et une grande minutie pour éviter les ponts thermiques.

Isoler sur une dalle en béton

Dans le cadre de travaux de rénovation, ou si la dalle est simplement déjà coulée, il convient alors de l’isoler par le dessus. Il s’agit alors de poser un isolant directement sur la dalle en béton et de le recouvrir d’une chape flottante.

Revêtement mince en mortier destiné à recevoir le revêtement du sol, la chape devra faire entre 4 et 6 cm d’épaisseur. Sa fonction première est d’aplanir le sol assurant ainsi une finition lisse. Elle est également utilisée dans le cas de plancher chauffant.

Une solution alternative consiste à poser une forme isolante en béton chaux chanvre directement sur la dalle en béton assurant à la fois une performance thermique élevée et un faible impact environnemental.

Comment isoler une dalle sur vide sanitaire ou entresol ?

Vous pouvez bien entendu reprendre les deux techniques expliquées en début d’article. Néanmoins, la présence d’un vide sanitaire ou d’un entresol ouvre d’autres perspectives d’isolation.

Isoler sous le plancher

Pour isoler directement sous le plancher, deux solutions s’offrent à vous :

La pose de panneaux isolants sous le plancher . Cela consiste à fixer des panneaux rigides de polystyrène expansé ou extrudé, de fibres de bois ou de polyuréthane directement sous le plancher. Même si cette technique est performante, elle est moins utilisée en raison de son coût élevé et de la difficulté des travaux à mettre en œuvre.

. Cela consiste à fixer des panneaux rigides de polystyrène expansé ou extrudé, de fibres de bois ou de polyuréthane directement sous le plancher. Même si cette technique est performante, elle est moins utilisée en raison de son coût élevé et de la difficulté des travaux à mettre en œuvre. La projection d’un isolant, généralement du polyuréthane. Projeté sous forme liquide, cet isolant gonfle et durcit au contact de l’air, formant ainsi une barrière isolante continue. Bon marché, entre 25 et 60 euros par m², c’est une des solutions les plus efficaces sur les plans thermique et phonique.

Réaliser un plancher poutrelles hourdis

Cette solution consiste en la fabrication d’une structure de poutrelles et de hourdis sur laquelle viennent se poser des panneaux de polystyrène expansé ou extrudé. Les poutrelles sont des éléments préfabriqués en béton qui prennent appui sur la structure porteuse.Les hourdis servent de coffrage entre les poutrelles.

Il convient également d’implanter des rupteurs de pont thermique sur les rives et les scellements. Un treillis métallique soudé est ensuite posé pour répartir les efforts et solidariser l’ensemble du plancher. La dernière étape consiste à couler une dalle de répartition de faible épaisseur sur la structure poutrelles hardis.

Quel isolant choisir ?

Vous pouvez utiliser pour vos projets d’isolation de dalle de béton des isolants minéraux (laine de roche ou laine de verre…), des isolants naturels (chanvre, liège…) ou encore des isolants synthétiques (polyuréthane ou le polystyrène). Dans le tableau suivant, nous vous présentons les différents avantages de ces différents types d’isolant.

Type d'isolant Avantages Isolants minéraux → Incombustibles, ils peuvent être placés près de point de feu comme les cheminées ou les poêles à granulés.

→ Imputrescibles : ils ne pourrissent pas.

→ S’adaptent à toutes les surfaces puisqu’ils existent sous forme de panneaux, de rouleaux ou en vrac. Isolants naturels → Respectueux de l’environnement

→ Un large choix d’isolant selon les besoins

→ Ils régulent efficacement l’humidité

→ Ils disposent généralement d’un temps de déphasage thermique élevé apportant ainsi un véritable confort en été. Isolants synthétiques → Faciles à manier, à découper et à installer

→ Résistent à la compression (la résistance mécanique du polystyrène extrudé lui permet de supporter jusqu’à 70 tonnes par mètre carré)

→ Résistent à l’humidité

→ Leur prix est bon marché

→ Une longue durée de vie : elle peut aller de 50 à 75 ans pour un panneau de polystyrène extrudé

Par Alexandre Masson