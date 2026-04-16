Propellet dresse un bilan 2025 positif pour la filière granulé, porté par la hausse des ventes d’équipements et le renforcement de la production française.

L’association nationale Propellet, qui fédère 250 professionnels du chauffage au granulé de bois, a publié le bilan 2025 de la filière.

Selon le communiqué, le secteur « confirme sa dynamique en France, avec une hausse des ventes d’équipements et une augmentation des capacités de production nationales».

Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché européen, la France tire son épingle du jeu grâce au développement de sa production locale, « ce qui participe au renforcement de sa souveraineté énergétique », souligne le communiqué.

Sur le plan des équipements, les ventes d’appareils en 2025 confirment cette tendance. Les poêles à granulés poursuivent leur progression, tandis que les chaudières demeurent largement plébiscitées par les Français, malgré le retrait progressif des aides publiques.

Propellet indique poursuivre ses échanges avec les pouvoirs publics, avec pour objectif de permettre au granulé de bois de bénéficier d’un niveau de soutien équivalent à celui des autres solutions de décarbonation.

Une hausse des ventes de poêles de 36 % en un an

En 2025, 128 000 poêles à granulés ont été vendus, soit une progression de 36 % par rapport à 2024. Dans le même temps, 8 060 chaudières à granulés ont trouvé preneur, en hausse de 13,5 % sur un an. Pour Propellet, ces résultats « confirment l’intérêt des ménages pour une énergie de chauffage à la fois économique, renouvelable et produite localement ».

La production nationale se renforce. Plusieurs nouvelles unités sont récemment entrées en service (Picardie Granulation, VPK, Lesbats et Destampes), apportant à elles seules près de 300 000 tonnes de capacités supplémentaires.

« La France dispose d’un modèle basé sur une production locale et sur la valorisation des coproduits de la filière forêt-bois. Cette organisation permet aujourd’hui de sécuriser l’approvisionnement et de stabiliser les prix », développe Éric Vial, délégué général de Propellet.

Les prix du granulé sont restés globalement stables en France en 2025, selon Propellet. Le prix du sac au quatrième trimestre est ainsi demeuré identique à celui observé un an plus tôt. En vrac, le tarif atteint 370 euros la tonne, contre 356 euros en 2024, soit une hausse de 4,1 % sur un an.

Propellet affirme que « le granulé reste donc une énergie compétitive. Le prix du kWh granulé demeure largement inférieur à celui de l’électricité et des énergies fossiles, un avantage qui continue de séduire de nombreux ménages ».