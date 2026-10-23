Au salon Batimat du Paris Builders Show, rencontre avec Frédéric Gal, expert technique de Bouygues UK sur l'activité bâtiment. L'occasion d'échanger sur l'intérêt de l'intelligence artificielle sur chantier.

Le Paris Builders Show, organisé entre fin septembre et début octobre; avait pour thème « Le bâtiment en mouvement ». Un slogan qui recèle plusieurs significations, dont celle des évolutions technologiques.

Un thème qui plaît au groupe Bouygues et sa filiale Bouygues Construction. En témoigne sa plateforme R&D Scale One inaugurée début octobre, mais aussi la participation de Frédéric Gal, directeur technique sur l'activité bâtiment de Bouygues UK, au salon international du secteur.

L'expert a participé à la conférence « Intelligence artificielle, robotique et hors-site : le bâtiment change de siècle ».

Lors d'une interview avec Batiweb, M. Gal nous détaille les usages concrets de l'IA à l'échelle de Bouygues Construction.

Comment décriveriez-vous aux professionnels du BTP l'application de l'IA au sein de Bouygues sur chantier ?

Frédéric Gal : Il y a deux volets principaux sur lesquels on utilise l'IA. Il y a l'IA pour vous aider dans votre travail au quotidien : comment est-ce que vous êtes plus efficace ? Comment vous pouvez analyser, faire des synthèses de documents ? Comment un tas de petits compagnons vont vous aider à mieux utiliser tous les logiciels mis à votre disposition ?

Ensuite il y a un deuxième volet sur la partie métier et sur la partie entreprise : comment l'IA va transformer la manière dont on travaille au quotidien sur nos chantiers ? Comment on va modifier la manière dont on désigne les bâtiments ?

Des exemples concrets à nous donner ?

F.G. : Il y a énormément de choses sur l'analyse des offres. On est en train aujourd'hui d'essayer tout un tas de logiciels avec des IA pour analyser les différents contrats que nous proposent nos clients par exemple. Donc les équipes juridiques et commerciales travaillent, passent différents contrats en revue via l'IA. Et l'IA va nous donner des premières grandes orientations sur les points clés du contrat.

Pour l'instant, on est encore dans des phases de test, donc cela intervient en parallèle des process traditionnels. Et évidemment, on verra à terme comment est-ce que cela peut faciliter le travail des équipes et la fiabilité de ces différents éléments.

Sur la partie métier, on va se servir de l'IA pour analyser différents rendements de projets de logement. On peut regarder si ce projet est plus efficace que la moyenne des projets qu'on est en train de réaliser.

Vous soulevez de manière indirecte un point extrêmement important, qui est celui de la fiabilité des données sur lesquelles on va pouvoir faire travailler et entraîner nos modèles.

Au Paris Builders Show, quelles réactions des professionnels du bâtiment avez-vous pu observer concernant l'IA ?

F.G. : Il y a globalement une grosse peur : est-ce que l'IA va remplacer nos ouvriers ? Est-ce que l'IA va remplacer les artisans ? Finalement des différents débats qu'on a pu avoir, la réponse est non : on a un volume de travail, de rénovation énergétique des bâtiments absolument conséquent devant nous.

Et l'exemple qu'on m'a donné est celui-ci : quand l'informatique est arrivée pour nous aider sur des analyses de cycle de vie, quand on est passé du dessin à la main au dessin en 3D, finalement est-ce qu'on a diminué le nombre de personnes ? Non, on a modifié, on a transformé cette industrie. Et aujourd'hui l'IA va poursuivre dans cette évolution-là, va nous aider à diminuer la non-qualité, à être plus productifs.

Mais il y a tellement de travail devant nous que globalement, on se dit vivement que l'IA puisse nous aider à tous mieux construire. Et évidemment que non, la place des artisans, de nos collaborateurs n'est pas remise en question via l'arrivée de l'IA. Cela va juste être une formidable aide pour passer ce challenge du changement climatique, de la rénovation énergétique.

Propos recueillis par Virginie Kroun