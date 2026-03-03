Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

WOOD Grenoble : des bureaux bois E3/C2 avec 10 ans d’avance

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 03 mars 2026

Immeuble WOOD à Grenoble : structure bois, géothermie de nappe, autoconsommation PV, HQE Bâtiment Durable niveau Excellent, lauréat pyramides vermeil FPI.
©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud
©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud

Un démonstrateur bas carbone ancré dans la Presqu’île

WOOD s’inscrit au cœur de la Presqu’île scientifique de Grenoble : un immeuble de bureaux majoritairement en bois, conçu par ECDM pour VINCI Immobilier. Le bâtiment totalise 6 447 m² SUBL, avec des plateaux divisibles à partir de 92 m² et des terrasses à chaque niveau. Il s’intègre harmonieusement dans son environnement proche, tout en rappelant par son écriture architecturale les massifs montagneux environnants.

450m² d’espaces verts sont restitués à la nature sur ce projet auparavant totalement artificialisé, s’inscrivant ainsi dans la stratégie de VINCI Immobilier visant le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) avec 20 ans d’avance par rapport aux objectifs de la loi Climat et Résilience. La part belle est ainsi donnée à l’accueil de la biodiversité : implantation de nichoirs dans les façades, de pierriers, de jardinières sur les terrasses et passages permis à la petite faune notamment.

Avec 10 ans d’avance sur la réglementation RE2020

L’ingénierie privilégie les sources EnR : géothermie sur nappe et géocooling, pompe à chaleur eau/eau, panneaux rayonnants, ventilation double flux à récupération d’énergie et pilotage fin par GTB, autoconsommation photovoltaïque. L’ADEME et la métropole Grenoble-Alpes Métropole ont subventionné ce dispositif de chauffage, témoignant ainsi de son caractère vertueux.

L’architecture du cabinet ECDM, quant à elle, s’appuie sur un principe fondamental de sobriété avec l’intention de positionner le bon matériau au bon endroit. Ainsi, sur l’ensemble du projet, plus de 1 200 m3 de bois ont été mis en œuvre et laissés apparents tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De plus, les faux-plafonds ont été supprimés pour économiser du carbone et rendre ainsi l’ensemble de la hauteur sous dalle au bénéfice des utilisateurs, les enduits et peintures ont été réduits à leur strict minimum nécessaire, le béton, lorsqu’il est visible étant simplement lasuré. Les surfaces vitrées, associées à des brises soleils extérieurs orientables, ont été raisonnées pour optimiser l’apport de lumière naturelle tout en limitant les besoins de rafraichissement. Ce traitement architectural confère aux locaux un cadre chaleureux et accueillant à l’acoustique optimale pour le confort des utilisateurs.

Cette combinaison d’ingénierie et d’architecture permet l’atteinte d’un niveau de performance énergétique et de certifications hors normes :

  • E3C2,
  • BEPOS Effinergie 2017, 
  • HQE Bâtiment Durable au niveau Excellent, 
  • Ready to Osmoz,
  • BiodiverCity,
  • Cep conforme au niveau RT2012–77 %.

À l’architecture topographique

À Grenoble la géographie est présente dans chaque perspective, dans chaque panorama, cette présence a déterminé la forme du bâtiment, la topographie s'est invitée dans sa conception du bâtiment.

Il en résulte une topographie urbaine, une forme sourde, un pan de falaise, un volume dense, compact, en lévitation, effleurant le territoire.

La façade-toiture est envisagée comme le déploiement d’un paysage, un plan incliné qui mène à un belvédère ouvert sur la vallée. Une sente passe d’étage en étage du sol de la ville au sommet du bâtiment, en proposant un parcours qui relie l’ensemble des plateaux par un itinéraire bucolique.

Ici tout est fait pour favoriser les déplacements doux et permettre une mise en relation fluide entre les différents niveaux. Les plateaux sont reliés par des terrasses, des escaliers non encloisonnés éclairés naturellement ou encore des ascenseurs. Il s’agit de dé-stratifier les espaces et les usages, de favoriser la marche, les échanges et les rencontres.

©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud

©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud

Tourné vers l’usage des occupants

Pour compléter l’ensemble, WOOD propose 125 emplacements vélos équipés d’un vestiaire avec douches séparées. 

Au niveau des stationnements, éclairés naturellement, WOOD comporte 8 places équipées de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques et laisse la possibilité d’ajouter d’autres bornes ultérieurement si nécessaire, signe de la volonté de ce projet de conserver une longueur d’avance.

Un projet maintes fois récompensé

WOOD a remporté en 2023 le Grand Prix Régional – Caisse d’Épargne ainsi que la Pyramide Vermeil - Catégorie Immobilier d’Entreprise – SMABTP du Concours des Pyramides d’Or organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI).

Également lauréat des Trophées 3 Diamants 2025 organisés par Mitsubishi Electric dans la catégorie « plus de 5 000 m² », WOOD démontre qu’un bâtiment tertiaire bas carbone peut conjuguer exigence énergétique, confort d’usage et identité urbaine forte.

©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud

©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud

L’équipe de Maitrise d’Ouvrage et de Maitrise d’Œuvre : 

  • Promoteur : VINCI Immobilier Promotion
  • Architecte : ECDM
  • Maître d’œuvre d’exécution : REDMOX INGENIERIE
  • BET fluides et économiste : ILIADE INGENIERIE
  • BET structure béton : MATTE
  • BET structure bois : ARBORESCENCE
  • BET façade : ARCORA
  • BE espaces verts : TOPAGER
  • BET géothermie : ANTEA GROUP
  • BET VRD : SOTREC
  • AMO environnement : C+POS
  • Écologue : LATITUDE 
  • BIM manager : MBACITY
  • Bureau de contrôle et SPS : SOCOTEC

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE - Batiweb

Fondée en 1921, Mitsubishi Electric Corporation est un leader mondial dans la production et la...

2, rue de l’Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.