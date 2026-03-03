WOOD Grenoble : des bureaux bois E3/C2 avec 10 ans d’avance

Un démonstrateur bas carbone ancré dans la Presqu’île

WOOD s’inscrit au cœur de la Presqu’île scientifique de Grenoble : un immeuble de bureaux majoritairement en bois, conçu par ECDM pour VINCI Immobilier. Le bâtiment totalise 6 447 m² SUBL, avec des plateaux divisibles à partir de 92 m² et des terrasses à chaque niveau. Il s’intègre harmonieusement dans son environnement proche, tout en rappelant par son écriture architecturale les massifs montagneux environnants.

450m² d’espaces verts sont restitués à la nature sur ce projet auparavant totalement artificialisé, s’inscrivant ainsi dans la stratégie de VINCI Immobilier visant le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) avec 20 ans d’avance par rapport aux objectifs de la loi Climat et Résilience. La part belle est ainsi donnée à l’accueil de la biodiversité : implantation de nichoirs dans les façades, de pierriers, de jardinières sur les terrasses et passages permis à la petite faune notamment.

Avec 10 ans d’avance sur la réglementation RE2020

L’ingénierie privilégie les sources EnR : géothermie sur nappe et géocooling, pompe à chaleur eau/eau, panneaux rayonnants, ventilation double flux à récupération d’énergie et pilotage fin par GTB, autoconsommation photovoltaïque. L’ADEME et la métropole Grenoble-Alpes Métropole ont subventionné ce dispositif de chauffage, témoignant ainsi de son caractère vertueux.

L’architecture du cabinet ECDM, quant à elle, s’appuie sur un principe fondamental de sobriété avec l’intention de positionner le bon matériau au bon endroit. Ainsi, sur l’ensemble du projet, plus de 1 200 m3 de bois ont été mis en œuvre et laissés apparents tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. De plus, les faux-plafonds ont été supprimés pour économiser du carbone et rendre ainsi l’ensemble de la hauteur sous dalle au bénéfice des utilisateurs, les enduits et peintures ont été réduits à leur strict minimum nécessaire, le béton, lorsqu’il est visible étant simplement lasuré. Les surfaces vitrées, associées à des brises soleils extérieurs orientables, ont été raisonnées pour optimiser l’apport de lumière naturelle tout en limitant les besoins de rafraichissement. Ce traitement architectural confère aux locaux un cadre chaleureux et accueillant à l’acoustique optimale pour le confort des utilisateurs.

Cette combinaison d’ingénierie et d’architecture permet l’atteinte d’un niveau de performance énergétique et de certifications hors normes :

E3C2,

BEPOS Effinergie 2017,

HQE Bâtiment Durable au niveau Excellent,

Ready to Osmoz,

BiodiverCity,

Cep conforme au niveau RT2012–77 %.

À l’architecture topographique

À Grenoble la géographie est présente dans chaque perspective, dans chaque panorama, cette présence a déterminé la forme du bâtiment, la topographie s'est invitée dans sa conception du bâtiment.

Il en résulte une topographie urbaine, une forme sourde, un pan de falaise, un volume dense, compact, en lévitation, effleurant le territoire.

La façade-toiture est envisagée comme le déploiement d’un paysage, un plan incliné qui mène à un belvédère ouvert sur la vallée. Une sente passe d’étage en étage du sol de la ville au sommet du bâtiment, en proposant un parcours qui relie l’ensemble des plateaux par un itinéraire bucolique.

Ici tout est fait pour favoriser les déplacements doux et permettre une mise en relation fluide entre les différents niveaux. Les plateaux sont reliés par des terrasses, des escaliers non encloisonnés éclairés naturellement ou encore des ascenseurs. Il s’agit de dé-stratifier les espaces et les usages, de favoriser la marche, les échanges et les rencontres.

©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud ©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud

Tourné vers l’usage des occupants

Pour compléter l’ensemble, WOOD propose 125 emplacements vélos équipés d’un vestiaire avec douches séparées.

Au niveau des stationnements, éclairés naturellement, WOOD comporte 8 places équipées de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques et laisse la possibilité d’ajouter d’autres bornes ultérieurement si nécessaire, signe de la volonté de ce projet de conserver une longueur d’avance.

Un projet maintes fois récompensé

WOOD a remporté en 2023 le Grand Prix Régional – Caisse d’Épargne ainsi que la Pyramide Vermeil - Catégorie Immobilier d’Entreprise – SMABTP du Concours des Pyramides d’Or organisé par la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI).

Également lauréat des Trophées 3 Diamants 2025 organisés par Mitsubishi Electric dans la catégorie « plus de 5 000 m² », WOOD démontre qu’un bâtiment tertiaire bas carbone peut conjuguer exigence énergétique, confort d’usage et identité urbaine forte.

©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud ©VINCI Immobilier / ECDM / Renaud Araud

L’équipe de Maitrise d’Ouvrage et de Maitrise d’Œuvre :

Promoteur : VINCI Immobilier Promotion

Architecte : ECDM

Maître d’œuvre d’exécution : REDMOX INGENIERIE

BET fluides et économiste : ILIADE INGENIERIE

BET structure béton : MATTE

BET structure bois : ARBORESCENCE

BET façade : ARCORA

BE espaces verts : TOPAGER

BET géothermie : ANTEA GROUP

BET VRD : SOTREC

AMO environnement : C+POS

Écologue : LATITUDE

BIM manager : MBACITY

Bureau de contrôle et SPS : SOCOTEC

