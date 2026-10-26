Mairie de Limoges : l’État promet de financer 80 % de la reconstruction

En partie détruit par un incendie volontaire le 17 octobre, l’hôtel de ville de Limoges doit être reconstruit à l’identique. Le Premier ministre promet une prise en charge à 80 % des réparations par l’État, un financement du reste par le mécénat et une procédure accélérée.

Le 17 octobre dernier, l’hôtel de ville de Limoges était ravagé par un incendie volontaire en marge des manifestations. Lors de cet incendie, le beffroi, la charpente et la toiture se sont notamment effondrés sous les flammes.



Guillaume Guérin, maire LR de Limoges, s’était empressé de reprocher à l’État le manque de préparation et de protection face à la violence des casseurs. Au lendemain de l’incendie, il avait réclamé un « plan Marshall » et une « pluie de millions » pour la reconstruction.



Un monument datant de 1883 en partie détruit



Dans la mairie, la salle des fêtes, la salle des mariages, les salons d’apparat et des peintures d’époque ont été détruits ou abîmés. Certains objets patrimoniaux ont toutefois été sauvés des flammes par les pompiers, notamment des collections de porcelaine de Limoges et de Corée appartenant au Mobilier national.



Le 23 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est rendu à Limoges pour annoncer le soutien de l’État dans la reconstruction de l’édifice inauguré en 1883 et partiellement inscrit aux Monuments historiques depuis 1975.



Un « Notre-Dame » pour l’hôtel de ville de Limoges ?



L’objectif annoncé : s’inspirer de la reconstruction de Notre-Dame pour reconstruire l’hôtel de ville à l’identique grâce à une procédure accélérée.



«Le contribuable local, communal, ne mettra pas un euro dans la reconstruction de cet hôtel de ville », a assuré le Premier ministre.



Le gouvernement entend en revanche faire payer les responsables de l’incendie au travers de leur responsabilité civile.



À ce jour, deux suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire.



80 % des réparations prises en charge par l’État ?



Pour que l’État puisse prendre en charge 80 % du montant des réparations, il faudra d’abord que l’ensemble du bâtiment (intérieur et extérieur) soit inscrit au titre de monument historique. Un souhait formulé par la municipalité.



Les 20 % restants devraient être financés grâce au mécénat public et privé. L’exonération fiscale des dons devrait être portée à 75 % dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) 2027.



Afin d’accélérer le chantier, un article spécialement consacré à la mairie de Limoges sera également ajouté au projet de loi Logement, actuellement en cours d’examen au Parlement.



La maîtrise d’ouvrage sera quant à elle confiée à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture (OPPIC).

