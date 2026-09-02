Sécheresse 2026 : réagissez aux désordres apparaissant sur vos bâtiments

Été 2026 : un choc hydrique sans précédent pour les sols

Avec trois vagues de chaleur officielles en juin, juillet et fin juillet-août, précédées d'un épisode caniculaire dès le mois de mai : la France a cumulé plus de 52 jours de vagues de chaleur, un record depuis le début des mesures en 1947 (Indicateur Thermique National).

Au-delà des seuls records, l'événement a soumis les sols à un déficit hydrique sans équivalent. Les sols, notamment argileux qui sont particulièrement sensibles, se sont rétractés en profondeur, provoquant sous les fondations des mouvements différentiels qui altèrent la stabilité des ouvrages.

Un phénomène décalé : pourquoi les désordres émergent maintenant ?

Bien que le phénomène de rétractation des sols puisse produire des désordres visibles immédiats, c'est souvent à l'automne, lorsque les premières pluies réhydratent partiellement et de manière hétérogène les couches superficielles du sol, que les tassements différentiels se développent vraiment. Les fondations bougent alors de quelques millimètres, suffisamment pour fragiliser durablement l'ouvrage et déclencher des désordres apparents.

→ Les signaux à ne pas négliger

fissures (verticales, horizontales, en biais ou en escalier) sur les murs porteurs ;

portes et fenêtres qui bloquent ou se déforment ;

affaissement de dallage dans les logements individuelles ou dans les zones industrielles, commerciales ou tertiaires ;

fissures traversantes sur cloisons et façades, souvent en accélération d'ici l'hiver.

Pour les maîtres d'ouvrage, syndics, bailleurs et gestionnaires de patrimoine, cette période délicate appelle une vigilance renforcée sur les bâtiments exposés (implantation en zone argileuse, fondations superficielles anciennes, absence de désolidarisation). Le recours à un bureau d'études géotechnique reste indispensable pour caractériser l'origine du désordre et prescrire la réponse adaptée.

Reprise en sous-œuvre : stabiliser les sols sans arrêter l'exploitation

Une fois l'origine du désordre établie par l’étude géotechnique, la stabilisation des sols par injection de résine expansive constitue une réponse pertinente pour une large part des situations post-sécheresse. La technologie brevetée Uretek Deep Injections® consiste à injecter, par percement millimétrique, une résine expansive directement dans le sol de fondation. En se dilatant, la résine comble les vides, densifie le sol porteur et permet, si nécessaire, un relevage contrôlé de l’ouvrage.

Deux atouts déterminants pour les gestionnaires confrontés à un bâtiment en exploitation :

Une intervention peu invasive : pas de terrassement, pas de démolition, pas d'évacuation prolongée des occupants. La reprise en sous-œuvre s'effectue depuis l'extérieur ou l'intérieur, avec un impact minimal sur les surfaces et les activités.

: pas de terrassement, pas de démolition, pas d'évacuation prolongée des occupants. La reprise en sous-œuvre s'effectue depuis l'extérieur ou l'intérieur, avec un impact minimal sur les surfaces et les activités. Un contrôle en temps réel : les mouvements sont mesurés au laser tout au long de l'intervention, ce qui permet d'ajuster précisément la stabilisation des sols selon les résultats obtenus. La méthode s'adapte à chaque configuration : bâtiments industriels, tertiaires, commerciaux, résidentiels, ERP et infrastructures (dallages, voiries, ouvrages d'art).

Ce savoir-faire, éprouvé sur plus de 28 500 interventions depuis 1996, s'articule naturellement avec le travail des géotechniciens, bureaux d'études structure et maîtres d'œuvre. Tandis que le diagnostic relève de la géotechnique ; l'exécution de la reprise en sous-œuvre par injection de résine expansive, quant à elle, relève d'entreprises spécialisées comme Uretek.

Passer du constat à l'action

Dans les prochaines semaines, les premiers effets structurels de l'été 2026 vont se déclarer. Pour les maîtres d'ouvrage, syndics, bailleurs et gestionnaires de patrimoine, l'enjeu est double : identifier les désordres le plus tôt possible et engager les bonnes études et interventions avant que les tassements différentiels ne s'amplifient. Anticiper, c'est préserver la valeur du patrimoine et éviter des travaux plus lourds à moyen terme.

Pour approfondir la lecture des désordres observés sur vos bâtiments et évaluer la pertinence d'une intervention par injection de résine expansive, consultez notre dossier dédié.

Pour en savoir plus exit_to_app