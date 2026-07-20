JAVEY investit pour la production des portes sectionnelles sans ressorts

Cette nouvelle ligne porte à 15 le nombre de profileuses actuellement en fonctionnement sur le site de production de l'entreprise, renforçant ainsi sa capacité à fabriquer les axes à la demande et à accompagner la croissance de cette technologie.

Une technologie qui poursuit son développement

Développée par JAVEY, la porte sectionnelle ARIANE sans ressorts remplace le traditionnel système d'équilibrage par ressorts par une conception innovante, éliminant l'ensemble des contraintes liées à ces organes mécaniques.

Cette architecture apporte plusieurs bénéfices recherchés par les professionnels, notamment la simplification des opérations de pose et l’amélioration de la disponibilité des installations.

Autant d'atouts qui expliquent l'intérêt croissant des installateurs, exploitants et maîtres d'ouvrage pour cette technologie.

Un investissement au service des professionnels

Avec cette nouvelle profileuse, JAVEY accompagne cette évolution du marché en renforçant son outil industriel.

L'objectif est clair : produire immédiatement les axes nécessaires à la fabrication des portes sans ressorts, tout en conservant une fabrication sur mesure et un haut niveau d'exigence.

Pour les installateurs, cette montée en capacité constitue un gage de disponibilité et de continuité de production.

Pour les architectes et prescripteurs, elle confirme que la technologie sans ressorts est désormais pleinement industrialisée et capable de répondre à des projets variés.

Produire en France, investir dans l'avenir

Cet investissement a été réalisé avec le soutien de France Nation Verte, qui accompagne les entreprises engagées dans la modernisation de leur outil industriel et la transition vers une industrie plus performante.

Il traduit la volonté de JAVEY de poursuivre ses investissements industriels afin d'accompagner durablement le développement de ses solutions innovantes.

Au-delà de l'acquisition d'un nouvel équipement, cette quinzième profileuse marque une nouvelle étape dans la stratégie de l'entreprise : transformer une innovation technique en une solution industrielle durable, produite en France et capable de répondre aux attentes croissantes du marché.

Citation de Marie-France JAVEY : « Une innovation n'a d'avenir que si l'on est capable de la produire avec la même exigence que celle qui a présidé à sa conception. Cette nouvelle profileuse accompagne le développement de notre technologie sans ressorts et traduit une conviction forte : investir dans notre outil industriel, c'est investir dans nos clients, dans nos équipes et dans l'avenir de l'industrie française. »

© JAVEY

L'impossible devient possible

Certaines portes ne pouvaient tout simplement pas être réalisées avec des ressorts.

En effet, des combinaisons de dimensions, de levée et d'usage intensif atteignent les limites d'une technologie traditionnelle à ressorts.

Avec la technologie sans ressorts développée par JAVEY, cette configuration devient réalisable. « Une innovation est réellement utile lorsqu'elle permet de réaliser ce qui ne l'était pas auparavant. Avec notre technologie sans ressorts, certaines configurations jusque-là impossibles en technologie traditionnelle deviennent aujourd'hui réalisables. L'investissement dans cette nouvelle profileuse répond à cette évolution : lorsque le marché adopte une innovation, notre rôle est de lui donner les moyens de changer d'échelle. »

© JAVEY

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