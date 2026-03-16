Un silicone parfaitement compatible pour coller les miroirs et verres laqués

Dans les projets d’architecture intérieure, la fixation des miroirs et des verres laqués demande une attention particulière. Un produit inadapté peut entraîner des taches, des dégradations de l’argenture ou une altération des couleurs, compromettant durablement le rendu final. Pour éviter ces risques, Glastetik s’appuie sur les systèmes de fixation FIX-IN développés par AGC, spécifiquement conçus pour ce type d’applications.

Compatibilité avec les verres décoratifs

Les agenceurs trouveront dans les produits FIX-IN des solutions pensées pour garantir une compatibilité totale avec les verres décoratifs tels que Lacobel, Matelac et Mirox, avec ou sans film de sécurité SAFE+. Grâce à une formulation neutre, les produits FIX-IN assurent une excellente adhérence sans composants corrosifs, tout en préservant l’intégrité du verre sur le long terme. Un activateur de surface est proposé pour les versions filmées avec un film anti-éclats SAFE+.

Un système de pose précis et maîtrisé

La mise en œuvre repose sur l’association de plusieurs produits complémentaires. Le silicone FIX-IN SL, transparent et élastique, est appliqué en bandes verticales afin d’assurer une excellente fixation et un séchage optimal de la colle. Il est associé au ruban adhésif FIX-IN AT, qui permet le calage initial du verre et maintient un espace constant entre le support et le panneau. Cette circulation d’air, essentielle pendant le durcissement du silicone, reste ensuite permanente et limite les risques de condensation derrière le verre.

Selon la nature du support, un primaire FIX-IN PR est appliqué en amont pour préparer les surfaces poreuses et garantir une accroche optimale. Lorsque les verres sont équipés d’un film de sécurité SAFE+, l’utilisation de l’activateur de surface FIX-IN SA permet de nettoyer, dégraisser et préparer le film afin d’assurer une adhérence parfaite du silicone et du ruban sur celui-ci.

Concernant les exigences des professionnels

Ces systèmes de fixation ont été conçus pour répondre aux exigences des agenceurs, des architectes et des designers d’intérieur. Ils s’adaptent aussi bien aux pièces sèches qu’aux environnements humides, comme les cuisines ou les salles de bains, tout en assurant une fixation invisible, stable et durable. Chaque étape de la mise en œuvre est pensée pour allier sécurité, précision et qualité de finition. Leur utilisation est préconisée dans les salles de sport, les centres commerciaux, aéroports et autres lieux publics afin de garantir la compatibilité des colles avec les panneaux de verres laqués et miroirs munis d’un film anti-éclats de sécurité SAFE+ préalablement traité avec l’activateur de surface de film FIX-IN SA. Le guide d’utilisation des produits FIX-IN est disponible sur agc-store.com.

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