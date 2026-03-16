Smartline : ouvrez la porte aux nouvelles tendances !
Publié le 16 mars 2026
Une gamme pensée comme un ensemble cohérent
Avec SMARTLINE, JELD-WEN a fait le choix d’une approche simple et structurée. Plutôt qu’une multiplication de références, la gamme repose sur une organisation claire autour de familles décoratives bien identifiées, permettant aux professionnels de s’orienter rapidement selon les projets, les ambiances et les usages.
SMARTLINE s’adresse aussi bien aux menuisiers qu’aux négoces et prescripteurs à la recherche d’une solution décorative lisible, facile à proposer et cohérente dans sa mise en œuvre.
Quatre familles pour couvrir l’essentiel des projets
La gamme SMARTLINE se décline en quatre familles complémentaires, chacune avec son identité propre :
- SMARTLINE Tendance : Pensée pour les projets actuels, cette famille se distingue par des reliefs marqués et des finitions contemporaines. Elle apporte du caractère aux intérieurs tout en restant facile à intégrer.
- SMARTLINE Style : Axée sur des décors bois chaleureux, Style répond aux attentes de projets recherchant une ambiance naturelle et équilibrée. Une solution polyvalente, adaptée à de nombreux contextes.
- SMARTLINE Design : Plus graphique, cette famille mise sur des lignes épurées et des finitions noir ou blanc. Elle s’adresse aux projets contemporains et architecturaux, où la porte devient un élément de composition à part entière.
- SMARTLINE Eternal : Sobre et intemporelle, Eternal privilégie la simplicité et la durabilité esthétique. Une réponse efficace pour les projets nécessitant discrétion et cohérence sur le long terme.
Cette organisation permet de parler simplement de portes décoratives : ambiances, rendu final, cohérence avec l’ensemble du projet.
Une attention particulière portée à la mise en œuvre
Au-delà de l’esthétique, la mise en œuvre a été un point central dans la conception de SMARTLINE.
La gamme a été pensée pour rester cohérente dans ses configurations et limiter les ajustements sur chantier.
Associée à l’huisserie Smart+, SMARTLINE permet une pose plus simple et plus maîtrisée : configurations claires, finitions propres et continuité visuelle entre la porte et son huisserie. Une approche globale qui sécurise les projets, de la prescription à la pose finale.
Une solution décorative moderne, claire et facile à comprendre
Avec SMARTLINE, JELD-WEN propose une gamme de portes décoratives claire, structurée et adaptée aux réalités du terrain.
Un équilibre entre design, lisibilité produit et simplicité de mise en œuvre, pensé pour accompagner efficacement les professionnels dans leurs projets.
Les tags associés
MaPrimeRénov’ : l’UFME rappelle le potentiel des menuiseries dans le mono-geste
Alors que le guichet MaPrimeRénov’ a fermé temporairement le 23 juin, le maintien des aides pour les mono-gestes rassure partiellement la filière. L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) salue cette...
Portes intérieures bois : 8 règles pour éviter la déformation
En hiver, l’humidité sur les chantiers peut déformer les portes en bois. Découvrez nos conseils pour les protéger et garantir une pose durable.
JELD-WEN renforce son maillage commercial et ses services
JELD-WEN renforce son maillage commercial en France et investit dans ses services clients pour offrir proximité et valeur ajoutée à ses partenaires.
Au Salon de la Copropriété 2025, Lorillard présente Fusia
Au Salon de la Copropriété 2025, Lorillard présente Fusia. Ce dernier coulissant bois-aluminium a été pensé pour conjuguer design, confort et efficacité énergétique.