Smartline : ouvrez la porte aux nouvelles tendances !

Une gamme pensée comme un ensemble cohérent

Avec SMARTLINE, JELD-WEN a fait le choix d’une approche simple et structurée. Plutôt qu’une multiplication de références, la gamme repose sur une organisation claire autour de familles décoratives bien identifiées, permettant aux professionnels de s’orienter rapidement selon les projets, les ambiances et les usages.

SMARTLINE s’adresse aussi bien aux menuisiers qu’aux négoces et prescripteurs à la recherche d’une solution décorative lisible, facile à proposer et cohérente dans sa mise en œuvre.

Quatre familles pour couvrir l’essentiel des projets

La gamme SMARTLINE se décline en quatre familles complémentaires, chacune avec son identité propre :

SMARTLINE Tendance : Pensée pour les projets actuels, cette famille se distingue par des reliefs marqués et des finitions contemporaines. Elle apporte du caractère aux intérieurs tout en restant facile à intégrer.

Pensée pour les projets actuels, cette famille se distingue par des reliefs marqués et des finitions contemporaines. Elle apporte du caractère aux intérieurs tout en restant facile à intégrer. SMARTLINE Style : Axée sur des décors bois chaleureux, Style répond aux attentes de projets recherchant une ambiance naturelle et équilibrée. Une solution polyvalente, adaptée à de nombreux contextes.

Axée sur des décors bois chaleureux, Style répond aux attentes de projets recherchant une ambiance naturelle et équilibrée. Une solution polyvalente, adaptée à de nombreux contextes. SMARTLINE Design : Plus graphique, cette famille mise sur des lignes épurées et des finitions noir ou blanc. Elle s’adresse aux projets contemporains et architecturaux, où la porte devient un élément de composition à part entière.

Plus graphique, cette famille mise sur des lignes épurées et des finitions noir ou blanc. Elle s’adresse aux projets contemporains et architecturaux, où la porte devient un élément de composition à part entière. SMARTLINE Eternal : Sobre et intemporelle, Eternal privilégie la simplicité et la durabilité esthétique. Une réponse efficace pour les projets nécessitant discrétion et cohérence sur le long terme.

Cette organisation permet de parler simplement de portes décoratives : ambiances, rendu final, cohérence avec l’ensemble du projet.

Une attention particulière portée à la mise en œuvre

Au-delà de l’esthétique, la mise en œuvre a été un point central dans la conception de SMARTLINE.

La gamme a été pensée pour rester cohérente dans ses configurations et limiter les ajustements sur chantier.

Associée à l’huisserie Smart+, SMARTLINE permet une pose plus simple et plus maîtrisée : configurations claires, finitions propres et continuité visuelle entre la porte et son huisserie. Une approche globale qui sécurise les projets, de la prescription à la pose finale.

Une solution décorative moderne, claire et facile à comprendre

Avec SMARTLINE, JELD-WEN propose une gamme de portes décoratives claire, structurée et adaptée aux réalités du terrain.

Un équilibre entre design, lisibilité produit et simplicité de mise en œuvre, pensé pour accompagner efficacement les professionnels dans leurs projets.

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