Un tarif juste et sans surprise, tel est l’engagement de SMABTP !

Le prix ne fait pas tout… mais il compte !

Choisir son assureur ne peut se limiter au seul critère du prix. D’autres aspects doivent être pris en compte, comme la solidité financière de l’assureur, sa connaissance des métiers et des risques du secteur, son accompagnement, ainsi que la qualité des garanties qu’il propose. Néanmoins le critère du prix reste un enjeu économique de taille ! Conscient de cela, SMABTP mise sur une tarification juste, claire et adaptée. Son modèle repose sur un taux unique appliqué au chiffre d’affaires de l’année précédente, garantissant des cotisations stables et sans mauvaise surprise, même en cas de hausse des coûts dans le secteur.

Et pour encourager les vocations, SMABTP propose une offre spéciale « créateur » à destination des jeunes diplômés ou des architectes expérimentés lançant leur propre agence, leur permettant de bénéficier de cotisations allégées dès le départ.

En choisissant SMABTP, vous optez pour un tarif parfaitement ajusté à votre chiffre d’affaires et à votre activité. C’est clair, équitable, et sans mauvaise surprise.

