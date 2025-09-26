ConnexionS'abonner
Fermer

Un tarif juste et sans surprise, tel est l’engagement de SMABTP !

Communiqué
Publié le 26 septembre 2025
Partager : 
Choisir un assureur construction ne repose pas uniquement sur le prix. La connaissance des métiers, la qualité des garanties, l’accompagnement proposé ou encore la solidité financière sont tout aussi essentiels. SMABTP l’a bien compris en privilégiant un tarif juste, transparent et parfaitement adapté à votre activité.
Un tarif juste et sans surprise, tel est l’engagement de SMABTP ! - Batiweb

Le prix ne fait pas tout… mais il compte !

Choisir son assureur ne peut se limiter au seul critère du prix. D’autres aspects doivent être pris en compte, comme la solidité financière de l’assureur, sa connaissance des métiers et des risques du secteur, son accompagnement, ainsi que la qualité des garanties qu’il propose. Néanmoins le critère du prix reste un enjeu économique de taille ! Conscient de cela, SMABTP mise sur une tarification juste, claire et adaptée. Son modèle repose sur un taux unique appliqué au chiffre d’affaires de l’année précédente, garantissant des cotisations stables et sans mauvaise surprise, même en cas de hausse des coûts dans le secteur.
Et pour encourager les vocations, SMABTP propose une offre spéciale « créateur » à destination des jeunes diplômés ou des architectes expérimentés lançant leur propre agence, leur permettant de bénéficier de cotisations allégées dès le départ.

En choisissant SMABTP, vous optez pour un tarif parfaitement ajusté à votre chiffre d’affaires et à votre activité. C’est clair, équitable, et sans mauvaise surprise.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
SMABTP - Batiweb

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.