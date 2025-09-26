Un tarif juste et sans surprise, tel est l’engagement de SMABTP !
Le prix ne fait pas tout… mais il compte !
Choisir son assureur ne peut se limiter au seul critère du prix. D’autres aspects doivent être pris en compte, comme la solidité financière de l’assureur, sa connaissance des métiers et des risques du secteur, son accompagnement, ainsi que la qualité des garanties qu’il propose. Néanmoins le critère du prix reste un enjeu économique de taille ! Conscient de cela, SMABTP mise sur une tarification juste, claire et adaptée. Son modèle repose sur un taux unique appliqué au chiffre d’affaires de l’année précédente, garantissant des cotisations stables et sans mauvaise surprise, même en cas de hausse des coûts dans le secteur.
Et pour encourager les vocations, SMABTP propose une offre spéciale « créateur » à destination des jeunes diplômés ou des architectes expérimentés lançant leur propre agence, leur permettant de bénéficier de cotisations allégées dès le départ.
En choisissant SMABTP, vous optez pour un tarif parfaitement ajusté à votre chiffre d’affaires et à votre activité. C’est clair, équitable, et sans mauvaise surprise.
SMABTP finalise l’absorption de CGI Bâtiment
Le groupe SMABTP a finalisé l’absorption de CGI Bâtiment. L’opération fait suite à l’accord de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément au plan de marché annoncé en février dernier.
Dirigeants : protégez-vous contre les mises en cause personnelles
Dirigeants, protégez votre patrimoine et votre réputation avec une assurance RC adaptée. Découvrez son importance dans notre vidéo explicative.
« Paroles d’artisans » : les assurés artisans de SMABTP témoignent !
SMABTP a voulu recueillir les avis de ses assurés artisans sur les solutions d’assurance et les services associés proposés. De ces rencontres est née la série « Paroles d’artisans », dans laquelle les...
Assurance construction : la hausse des sinistres fait flamber les coûts
Les nouvelles réglementations et l’inflation des coûts influencent fortement la gestion des sinistres dans le secteur du bâtiment. Une réalité qui pousse les assureurs et les professionnels à repenser...