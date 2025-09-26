Forbo Flooring signe un partenariat avec le Stade de Reims
Des valeurs partagées entre performance et collectif
Ce partenariat s’appuie sur des valeurs communes fortes : l’exigence, le goût de l’effort, l’esprit d’équipe et la coopération. Deux institutions historiques du territoire rémois s’associent ainsi pour mettre en avant une culture commune tournée vers l’innovation, la formation et la performance collective.
Une visibilité renforcée pour Forbo Flooring au Stade Auguste Delaune
Dans le cadre de cette collaboration, le logo Forbo Flooring figurera en haut du dos du maillot officiel des Rouge & Blanc et bénéficiera d’une visibilité accrue dans l’enceinte du Stade Auguste Delaune.
Le partenariat inclut également des initiatives pour les collaborateurs du site rémois de Forbo Flooring, ainsi que des opérations de proximité visant à renforcer le lien entre l’entreprise, le club et l’ensemble du territoire.
Témoignages d’un engagement rémois affirmé
Hervé Vermande, Directeur des Opérations Forbo Reims : « Ce partenariat sonne comme une évidence pour Forbo Flooring. C’est une opportunité unique de réunir deux institutions iconiques du territoire rémois afin de faire rayonner nos valeurs communes de performance, d’esprit d’équipe et d’ambition, en local comme à l’échelle nationale. »
Frédéric Benard, Directeur Général Ventes et Marketing France : « Ancrés à Reims depuis plus d’un siècle, nous partageons avec le Stade de Reims des valeurs fortes de collectif et d’engagement. Nous sommes heureux de renforcer ce lien au service de notre territoire. »
Jean-Pierre Caillot, Président du Stade de Reims : « Cette signature illustre parfaitement le lien fort entre deux entités symboles de dynamisme, de longévité et d’engagement pour le territoire. Après Lustral, ce partenariat démontre encore l’attractivité du club dans la région. »
