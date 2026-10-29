SOCLI mise sur la chaux naturelle pour accompagner la rénovation énergétique du patrimoine

À l'occasion du Salon International du Patrimoine Culturel, organisé du 29 octobre au 1er novembre 2026 au Carrousel du Louvre à Paris, Heidelberg Materials France Socli présentera en avant-première trois nouveaux systèmes constructifs à base de chaux hydraulique naturelle.

Spécialisée depuis plus de 160 ans dans les solutions à base de chaux, la marque SOCLI entend répondre aux enjeux de la restauration du patrimoine et de la rénovation énergétique des bâtiments existants.

Ces nouveautés concernent trois domaines : la correction thermique des murs, l'isolation thermique intérieure et extérieure sur fibre de bois, ainsi que la réalisation de sols à base de chaux. Leur commercialisation est annoncée courant 2027.

Un enduit chaux-chanvre pour améliorer le confort thermique des murs anciens

L'amélioration des performances thermiques constitue un enjeu majeur dans la rénovation des bâtiments anciens. Les solutions mises en œuvre doivent notamment tenir compte des matériaux existants, de la gestion de l'humidité et de la préservation des caractéristiques architecturales.

Pour répondre à ces contraintes, SOCLI développe un système d'enduit correcteur thermique à base de chaux hydraulique naturelle et de fibres de chanvre.

Ce complexe associe deux produits complémentaires :

SOCLITHERM , un sous-enduit isolant destiné à améliorer le comportement thermique des parois.

, un sous-enduit isolant destiné à améliorer le comportement thermique des parois. UNILYS, un enduit de finition à la chaux permettant de finaliser le système.

SOCLITHERM affiche une conductivité thermique de 0,059 W/(m·K). Sa formulation intégrant des fibres naturelles de chanvre contribue à sa légèreté et à ses propriétés isolantes.

Applicable par projection mécanique, cet enduit peut être mis en œuvre sur des épaisseurs comprises entre 3 et 10 cm, par passes successives de 2 à 3 cm.

L'enduit UNILYS vient compléter le dispositif. Il peut notamment être appliqué sur un enduit allégé ou un béton de chanvre, sous réserve de respecter les caractéristiques du support.

Cette solution vise ainsi à améliorer le confort thermique des bâtiments existants tout en conservant une approche compatible avec les techniques de rénovation du patrimoine.

Isolation ITI et ITE : SOCLI associe fibre de bois et enduits à la chaux

Deuxième innovation présentée : un système d'isolation thermique intérieure (ITI) et extérieure (ITE) sur panneaux en fibre de bois.

Avec cette solution, SOCLI cible les projets de rénovation et d'écoconstruction privilégiant les matériaux biosourcés et les parois ouvertes aux transferts de vapeur d'eau.

Le système repose sur plusieurs composants complémentaires :

THERMOLYS Adhere , destiné au calage des panneaux isolants et à la réalisation de l'enduit armé.

, destiné au calage des panneaux isolants et à la réalisation de l'enduit armé. THERMOLYS Finish , un enduit mince assurant la finition.

, un enduit mince assurant la finition. CENT % SOUS ENDUITS, utilisé comme corps d'enduit en sous-couche.

L'association des panneaux en fibre de bois et des enduits à base de chaux vise à constituer une solution d'isolation adaptée aux exigences des projets de rénovation énergétique.

Elle répond notamment à la recherche de systèmes conciliant amélioration du confort thermique, utilisation de matériaux biosourcés et prise en compte du fonctionnement hygrométrique des murs anciens.

Cette approche peut également intéresser les professionnels de l'écoconstruction souhaitant intégrer des solutions d'isolation à base de matériaux d'origine naturelle.

Des chapes et bétons de chaux pour la rénovation des sols

SOCLI complète également son offre avec un système prêt à l'emploi pour la réalisation de sols à base de chaux hydraulique naturelle.

Destinée aussi bien aux projets de construction neuve qu'aux opérations de rénovation, cette solution repose sur trois produits :

Batilys Chape , une chape à base de chaux hydraulique naturelle.

, une chape à base de chaux hydraulique naturelle. Batilys Béton de chaux , un béton de chaux prêt à l'emploi.

, un béton de chaux prêt à l'emploi. Thermolys Colle, une colle à base de chaux hydraulique naturelle destinée à la pose de pierres naturelles et de terres cuites.

L'objectif est de proposer un ensemble cohérent pour la réalisation des sols, en particulier lorsque les matériaux traditionnels et la gestion des échanges hygrométriques constituent des critères importants.

La chaux hydraulique naturelle présente notamment un intérêt dans les opérations de restauration du bâti ancien, où la compatibilité entre les matériaux existants et les nouveaux ouvrages doit être prise en considération.

Avec ce système, SOCLI entend faciliter la mise en œuvre de solutions adaptées aux spécificités des chantiers de rénovation patrimoniale.

Rénovation énergétique et patrimoine : des solutions attendues en 2027

À travers ces trois nouveautés, SOCLI poursuit le développement de son offre à destination des architectes, bureaux d'études, entreprises du bâtiment et professionnels de la restauration du patrimoine.

L'enjeu consiste à accompagner l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments tout en tenant compte des particularités constructives du bâti ancien.

Les systèmes présentés s'inscrivent également dans une démarche de diversification des solutions intégrant des matériaux biosourcés, notamment le chanvre et la fibre de bois.

Leur lancement commercial est prévu courant 2027.

Les professionnels pourront découvrir ces innovations lors du Salon International du Patrimoine Culturel 2026, du 29 octobre au 1er novembre, au Carrousel du Louvre, salle Soufflot, stand F12.

Source : Heidelberg Materials France Socli – Communiqué de presse, octobre 2026.

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