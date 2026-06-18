SOCLI publie un guide dédié aux bétons de chanvre et enduits chaux-chanvre

Face aux enjeux de la RE2020, de la rénovation énergétique et de la décarbonation du secteur du bâtiment, les matériaux biosourcés suscitent un intérêt croissant. Avec ce guide, SOCLI souhaite apporter des repères techniques fiables et des solutions concrètes pour faciliter la prescription et la mise en œuvre des systèmes chaux-chanvre.

Un contenu complet sur les bétons de chanvre et les enduits biosourcés

Clair, pédagogique et illustré, le guide détaille les principes constructifs des bétons de chanvre et des enduits chaux-chanvre, leurs domaines d'application ainsi que leurs performances en matière de confort thermique, de régulation hygrométrique et de qualité de l'air intérieur.

Les lecteurs y retrouveront également les principales références réglementaires, les recommandations de mise en œuvre et les bonnes pratiques nécessaires à la réalisation d'ouvrages conformes aux exigences de la filière.

Véritable outil opérationnel, cette publication contribue à la montée en compétence des professionnels et complète l'offre de formation proposée par le centre de formation agréé SOCLI à Izaourt (Hautes-Pyrénées), spécialisé dans les matériaux biosourcés et les solutions à base de chaux naturelle.

Une offre complète de solutions chaux-chanvre

Le guide présente l'ensemble des solutions biosourcées développées par SOCLI pour la réalisation de bétons de chanvre et d'enduits adaptés à la construction neuve comme à la rénovation.

Isoliant et Isoliant Eco : des liants dédiés aux bétons de chanvre

SOCLI met à disposition Isoliant, un liant à base de chaux naturelle formulé pour la réalisation de bétons de chanvre destinés à l'isolation des murs, doublages, planchers intermédiaires et applications en toiture.

L'offre est complétée par Isoliant Eco, une version sans ciment qui répond aux attentes du marché en matière de construction bas carbone et de performance environnementale.

Chanvrilys : une chènevotte conforme aux règles professionnelles

Chanvrilys complète la gamme SOCLI en apportant la composante végétale nécessaire à la réalisation de systèmes constructifs conformes aux Règles Professionnelles Construire en Chanvre. Cette chènevotte labellisée garantit la qualité des ouvrages et la pérennité des performances attendues.

Naturlys et Unilys : des solutions de finition adaptées aux supports biosourcés

Pour les finitions intérieures, Naturlys associe chaux naturelle et chènevotte apparente afin d'offrir un rendu authentique et chaleureux tout en participant au confort hygrométrique des espaces.

De son côté, Unilys est un enduit minéral de recouvrement destiné aux bétons de chanvre et aux autres supports biosourcés à forte porosité. Utilisable en intérieur comme en extérieur, il assure la protection et la finition des ouvrages.

Des matériaux biosourcés au service de la construction durable

Grâce à l'association de la chaux naturelle et du chanvre, les solutions développées par SOCLI contribuent à améliorer le confort thermique et acoustique des bâtiments tout en favorisant une régulation naturelle de l'humidité des parois.

Adaptées aussi bien à la réhabilitation du patrimoine qu'aux projets de construction neuve, elles répondent aux objectifs de réduction de l'empreinte carbone du secteur et s'inscrivent pleinement dans les exigences de la RE2020.

Avec plus de 160 ans d'expertise dans la fabrication de chaux naturelles, SOCLI poursuit ainsi son engagement en faveur d'une construction durable et de la diffusion des bonnes pratiques liées aux matériaux biosourcés.

Le guide "Nos solutions pour bétons et enduits de chanvre" est disponible auprès de SOCLI et constitue une ressource précieuse pour tous les professionnels souhaitant développer des projets performants, durables et respectueux de l'environnement.

Pour en savoir plus exit_to_app