Affichant une expertise de plus de 50 ans au service des sanitaires, SFAs’impose comme le spécialiste des équipements (WC, lave-mains, douches, etc.) performants, faciles à installer et à des coûts particulièrement attrayants. Cet expert met ainsi en lumière une palette de solutions toujours plus ingénieuses et accessibles à tous. Avec un tel savoirfaire et une stratégie résolument tournée vers l’innovation, SFA repense son offre de receveurs extraplats TRAYMATIC®pour dévoiler des performances nouvelles complétant des atouts déjà remarquables. TRAYMATIC® de SFA représente plus que jamais une solution esthétique et astucieuse pour équiper d’une douche n’importe quel espace, sans difficulté et sans engager de gros travaux...