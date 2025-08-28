Un nouveau président pour le groupe Fichet
Diplômé de l’École des Mines de Saint-Étienne et titulaire d’un MBA de l’INSEAD en 1999, Arnaud Surpas commence sa carrière dans le conseil avant d’occuper des fonctions opérationnelles.
Deux expériences significatives en tant que directeur général
Il rejoint notamment Sercel (groupe Viridien) en 2006 en tant que directeur des opérations, avant d’en devenir le directeur général en 2015.
Entre 2018 et 2025, il est devient ensuite directeur général d’Osmos Group.
Fort de son expérience en management d’équipes pluridisciplinaires, Arnaud Surpas apportera désormais son expertise pour le développement et la croissance du groupe Fichet.
« Fichet est une marque historique, riche de 200 ans d’existence, reconnue pour la qualité, la fiabilité et l’innovation de ses solutions. Nous nous appuierons sur ces atouts pour renouer avec la croissance, en France comme à l’international », a annoncé le nouveau président.
Pour rappel, Fichet emploie plus de 600 ingénieurs et techniciens, et fabrique en France, dans ses deux sites industriels, situés en Alsace et dans la Marne.
Par Claire Lemonnier
