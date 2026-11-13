Tramichape Duo : l'acoustique performante pour les chapes fluides
Tramichape Duo : une solution acoustique polyvalente et performante
Spécialiste de l'acoustique du bâtiment, TRAMICO accompagne les professionnels avec des solutions performantes pour l'isolation sous chape. Avec Tramichape Duo, l'entreprise propose une sous-couche acoustique mince en fibres de polyester spécialement conçue pour les chapes fluides.
Grâce à sa mise en œuvre en simple ou double couche, Tramichape Duo s'adapte aux différentes contraintes de chantier et aux niveaux de performances recherchés. Cette flexibilité permet de répondre efficacement aux exigences acoustiques tout en limitant les épaisseurs de mise en œuvre.
Compatible avec les planchers béton et certaines configurations de planchers bois, Tramichape Duo constitue une solution fiable pour les projets de construction neuve comme de rénovation. Elle s'intègre parfaitement aux opérations visant les certifications NF Habitat et NF Habitat HQE®.
Une F.E.S.T. QUALITEL désormais disponible
TRAMICO, en partenariat avec Anhydritec, fabricant de la chape fluide Excellio R+R, met à disposition la F.E.S.T. (Fiche d'Exemples de Solutions Techniques) n° QA28-A dédiée à cette association de produits.
Cette fiche présente plusieurs configurations intégrant :
- Tramichape Duo en simple ou double couche ;
- La chape fluide Excellio R+R ;
- Des applications sur supports béton et bois CLT.
Véritable outil d'aide à la prescription, cette F.E.S.T. offre aux promoteurs, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et économistes de la construction des exemples de solutions répondant aux exigences acoustiques des certifications NF Habitat et NF Habitat HQE®.
Elle facilite les choix techniques dès la phase de conception et sécurise l'intégration de solutions acoustiques performantes au sein des projets résidentiels.
Accéder directement à la F.E.S.T. QA28-A :
Pour en savoir plus exit_to_app
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