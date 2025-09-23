Gamme Baumit Ceramic : parements naturels pour façades sublimes

Pour obtenir un rendu durable et une finition impeccable, le choix des produits de pose est déterminant. Baumit propose avec CeramicFix et Ceramic J une solution complète de collage et de jointoiement spécialement conçue pour les parements naturels et plaquettes de parement. Cette combinaison assure une adhérence optimale, une haute résistance aux intempéries et une finition soignée, gage de longévité et d’élégance pour vos façades.

La gamme Baumit Ceramic en détail

→ Baumit CeramicFix

Mortier-colle amélioré, déformable, résistant au glissement, avec temps ouvert allongé.

Destiné au collage de revêtements céramiques, de pierres naturelles et de plaquettes en terre cuite sur mur extérieur

Classé C2S1 ET (norme NF EN 12004-1)

Certifié QB

Fabriqué en France

→ Baumit Ceramic J

Mortier de jointoiement à la chaux pour le jointoiement de plaquettes de parement, de pierres et de carreaux en terre cuite

Granulométrie : 0,7 mm

Largeur de joint : 6 à 12 mm

Permet de réaliser des joints fins

Mu : inférieur à 10

Module d’élasticité inférieur à 3 GPa

Fabriqué en France

→ Les points forts

La gamme Baumit Ceramic est la solution esthétique naturelle. Son large choix de teintes de joint (18 teintes disponibles) s’adapte à tous les styles architecturaux : contemporain, traditionnel, industriel…

Elle permet d’imiter parfaitement l’apparence de la brique ou de la pierre naturelle tout en conservant une mise en œuvre simple.