Un an après, l'usine de plafonds d'Illange (57) confirme ses ambitions industrielles et environnementales

Fruit d’un investissement de 100 millions d’euros*, ce site industriel a tenu ses objectifs de montée en puissance et poursuit sa croissance. Depuis son démarrage, il a fabriqué plus de 4 millions de m² de dalles de sa gamme TOPIQ® Alpha et propose plus de 80 références différentes (dimensions, bords, finitions...) afin de répondre aux exigences et besoins des marchés français, européen et international. De nouvelles solutions en termes de couleur et de système de pose spécifique sont également en développement et devraient voir le jour en 2027. Conformément à la feuille de route définie lors du lancement de la production, l’usine passera à quatre équipes prochainement, portant les effectifs à plus d’une cinquantaine de collaborateurs.

Au-delà de ses performances industrielles, le site de Knauf Ceiling Solutions poursuit le déploiement de sa stratégie environnementale. Depuis mi-juillet, 6 500 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur près de 50 % de la toiture, soit quasiment l’ensemble de la partie atelier. Mise en service fin août, cette centrale solaire développe une puissance installée de 1 320 kWc. Selon les estimations issues d’une étude technique, intégrant notamment l’ensoleillement local, elle devrait permettre de couvrir un peu plus de 20 % des besoins électriques du site en moyenne sur l'année.

Des choix énergétiques engagés

Le site industriel d'Illange, alimenté intégralement par voie électrique, sans recours aux énergies fossiles, a été distingué du Prix Choose France 2024 - Transition écologique et décarbonation. Une véritable reconnaissance des choix industriels et énergétiques engagés par Knauf.

La nouvelle installation solaire est dans la continuité de cette stratégie qui s’illustre par :

un système d'ultrafiltration permettant de réutiliser les eaux de process depuis début 2026,

depuis début 2026, une proximité immédiate entre les deux unités de production Knauf isolation et plafond qui se traduit par une absence de transport routier entre les deux sites . Pas besoin d’emballage de protection spécifique et aucun CO 2 n’est émis ! Dans la zone de stockage « tampon » entre les deux sites, les palettes métalliques sont réutilisables .

. Pas besoin d’emballage de protection spécifique et aucun CO n’est émis ! Dans la zone de stockage « tampon » entre les deux sites, . un approvisionnement privilégiant les partenaires de proximité, notamment pour les palettes bois et certains consommables afin de réduire toujours plus les émissions de carbone liées au transport.

© Knauf Ceiling Solutions

Un maillage industriel renforcé

Le site d’Illange renforce le maillage industriel de Knauf Ceiling Solutions en France, leader dans la fabrication de plafonds acoustiques multi-matériaux. Le fabricant possède trois autres usines : à Pontarlier (25) pour les dalles en fibre minérale, à Dreux (28) et Valenciennes (59) pour les systèmes d’ossature. Cette présence dans l’hexagone garantit une réactivité et une efficacité logistique en adéquation avec les besoins des clients (distributeurs, installateurs, maîtres d’oeuvre).

Quelques chiffres clés

Un investissement de 100 millions d’euros (dont subventions de la région Grand Est)

14 000 m² dédiés à la ligne de production de TOPIQ ® Alpha

Alpha Plus de 4 millions de m² de dalles fabriquées et 80 références différentes

6 500 m² de panneaux photovoltaïques en toiture - 20 % des besoins électriques du site en moyenne à l'année (estimations réalisées par une étude technique)

Plus d’une cinquantaine de collaborateurs prochainement sur le site

* La région Grand Est a participé à la subvention de l’usine.

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