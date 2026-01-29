Isoplanel, la solution pour réduire les ponts thermiques
Publié le 29 janvier 2026
Il est aujourd’hui nécessaire de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Les ponts thermiques entraînent des déperditions supplémentaires qui peuvent dépasser, pour certains bâtiments, 40 % des déperditions thermiques totales à travers l’enveloppe.
L’ISOPLANEL, associée à une maçonnerie isolante est une solution efficace, simple et économique, en béton de granulats courants, pour traiter les ponts thermiques des jonctions de planchers et maçonneries :
- Performance thermique optimisée au niveau des jonctions planchers-façades
- Réduction des ponts thermiques et des risques de condensation superficielle
Nos ISOPLANEL sont sous Avis Technique, pour en savoir plus rendez-vous sur notre site internet.
Le Ruptherm quant à lui est une innovation qui offre une alternative économique à l’isolation thermique intérieure des planchers de rez-de-chaussée (type planchers chauffants) : il permet un excellent niveau d’isolation avec un plancher isolé par l’extérieur sous dalle (type dalle sur terre-plein), dont le pont thermique est traité directement dans la maçonnerie par le Ruptherm.
Les tags associés
Entre ambition industrielle et transition bas carbone, Alkern accélère vers 2030
Malgré une légère baisse de son chiffre d’affaires en 2024, le groupe Alkern affiche des ambitions solides à l’horizon 2030 : doublement de ses effectifs, croissance externe, réduction de 30 % de son intensité...
Pavé hydrojoint, un choix responsable pour l’espace urbain
La gamme Hydrojoint s’élargit avec ses écarteurs de 5 mm, pensés répondre à tous vos besoins en matière d’aménagement d’espaces urbains !
Alkern : solutions durables et bas carbone pour l’aménagement extérieur
Alkern renforce son offre d’aménagements extérieurs durables avec des solutions béton bas carbone et drainantes, présentées lors de Paysalia 2025.
Décret tertiaire : guide complet pour se conformer à la réglementation
Décret Tertiaire (loi ELAN) : obligations de réduction de la consommation énergétique pour les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m².