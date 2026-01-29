Isoplanel, la solution pour réduire les ponts thermiques

Il est aujourd’hui nécessaire de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Les ponts thermiques entraînent des déperditions supplémentaires qui peuvent dépasser, pour certains bâtiments, 40 % des déperditions thermiques totales à travers l’enveloppe.

L’ISOPLANEL, associée à une maçonnerie isolante est une solution efficace, simple et économique, en béton de granulats courants, pour traiter les ponts thermiques des jonctions de planchers et maçonneries :

Performance thermique optimisée au niveau des jonctions planchers-façades

Réduction des ponts thermiques et des risques de condensation superficielle

Nos ISOPLANEL sont sous Avis Technique, pour en savoir plus rendez-vous sur notre site internet.

Le Ruptherm quant à lui est une innovation qui offre une alternative économique à l’isolation thermique intérieure des planchers de rez-de-chaussée (type planchers chauffants) : il permet un excellent niveau d’isolation avec un plancher isolé par l’extérieur sous dalle (type dalle sur terre-plein), dont le pont thermique est traité directement dans la maçonnerie par le Ruptherm.

