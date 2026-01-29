Podcast
Isoplanel, la solution pour réduire les ponts thermiques

Publié le 29 janvier 2026

Optimisez vos constructions avec ISOPLANEL et RUPTHERM : réduction des ponts thermiques et protection anti-condensation garanties !
Isoplanel, la solution pour réduire les ponts thermiques - Batiweb

Il est aujourd’hui nécessaire de réduire la consommation énergétique des bâtiments. Les ponts thermiques entraînent des déperditions supplémentaires qui peuvent dépasser, pour certains bâtiments, 40 % des déperditions thermiques totales à travers l’enveloppe.

L’ISOPLANEL, associée à une maçonnerie isolante est une solution efficace, simple et économique, en béton de granulats courants, pour traiter les ponts thermiques des jonctions de planchers et maçonneries :

  • Performance thermique optimisée au niveau des jonctions planchers-façades
  • Réduction des ponts thermiques et des risques de condensation superficielle

Nos ISOPLANEL sont sous Avis Technique, pour en savoir plus rendez-vous sur notre site internet.

Le Ruptherm quant à lui est une innovation qui offre une alternative économique à l’isolation thermique intérieure des planchers de rez-de-chaussée (type planchers chauffants) : il permet un excellent niveau d’isolation avec un plancher isolé par l’extérieur sous dalle (type dalle sur terre-plein), dont le pont thermique est traité directement dans la maçonnerie par le Ruptherm.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

ALKERN

Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France...

Rue André Bigotte – BP 44
62440 Harnes
France

Plus d'informations


