Vente immobilière : diagnostics, délais et étapes de la vente

Mettre un logement en vente ne se résume pas à publier une annonce, organiser quelques visites et accepter une offre. Entre la préparation des diagnostics, la signature du compromis, le délai de rétractation de l’acquéreur, l’obtention éventuelle d’un crédit et le rendez-vous chez le notaire, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, peuvent s’écouler.

Pour le vendeur comme pour l’acheteur, mieux vaut donc connaître précisément le calendrier d’une transaction. Cela permet d’éviter les mauvaises surprises, notamment lorsqu’un diagnostic doit être renouvelé ou lorsqu’une condition suspensive retarde la signature définitive.

Dès la préparation des annonces de ventes immobilières sur Leboncoin, certains documents doivent d’ailleurs être réunis avant même la première visite. Le diagnostic de performance énergétique (DPE), par exemple, doit être disponible pour renseigner correctement l’annonce lorsque le logement y est soumis. D’autres diagnostics dépendent de l’âge du bâtiment, de ses équipements ou encore de sa localisation.

Anticiper cette phase documentaire facilite ensuite tout le processus. Un dossier complet permet à l’acquéreur de mieux comprendre l’état du bien et au notaire de préparer plus rapidement l’avant-contrat puis l’acte authentique.

Quels diagnostics fournir avant de vendre un logement ?

Le vendeur doit constituer un dossier de diagnostic technique, généralement appelé DDT. Celui-ci rassemble les différents diagnostics applicables au bien.

Tous ne sont pas systématiquement nécessaires. Leur présence dépend notamment de l’année de construction, de l’ancienneté des installations de gaz et d’électricité ou de la situation géographique du logement.

Parmi les principaux documents susceptibles d’être demandés figurent :

le diagnostic de performance énergétique (DPE) ;

le constat de risque d’exposition au plomb (CREP) pour les logements construits avant 1949 ;

l’état relatif à la présence d’amiante pour certains bâtiments dont le permis de construire est antérieur à juillet 1997 ;

les diagnostics gaz et électricité lorsque les installations ont plus de 15 ans ;

l’état relatif à la présence de termites lorsque le logement se situe dans une zone concernée ;

l’état des risques ;

le diagnostic d’assainissement lorsque le logement n’est pas raccordé au réseau public ;

le mesurage de la superficie privative, dit « loi Carrez », pour les lots de copropriété concernés.

Le DPE réalisé depuis le 1er juillet 2021 est en principe valable dix ans. Les anciens DPE réalisés avant cette réforme ne bénéficient plus de cette durée de validité et les diagnostics établis entre janvier 2018 et juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025.

La durée est beaucoup plus courte pour certains documents. Le diagnostic termites, par exemple, doit dater de moins de six mois au moment de la signature lorsque le bien est situé dans une zone concernée.

Les diagnostics gaz et électricité sont généralement valables trois ans dans le cadre d’une vente. Le CREP peut, quant à lui, avoir une durée illimitée lorsqu’aucune concentration de plomb supérieure au seuil réglementaire n’a été détectée.

La validité des documents doit donc être vérifiée au regard de la date prévisionnelle de signature. Un diagnostic valable au moment de la mise en vente peut parfois devoir être refait avant l’acte authentique.

Le DPE pèse désormais directement sur la commercialisation

Longtemps considéré essentiellement comme un document d’information, le DPE est devenu l’un des critères regardés de près par les acquéreurs.

L’étiquette énergétique doit notamment apparaître dans les annonces immobilières. Lorsqu’un logement est classé F ou G, l’annonce doit également signaler son niveau de consommation énergétique.

Depuis le 1er janvier 2026, le calcul du DPE a par ailleurs évolué avec la modification du coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire. Cette évolution peut avoir un impact sur le classement de certains logements chauffés à l’électricité.

Pour certaines maisons individuelles ou certains immeubles appartenant à un seul propriétaire et classés E, F ou G, un audit énergétique doit également être fourni à l’acquéreur. Il va plus loin que le DPE en proposant notamment plusieurs scénarios de travaux.

La performance énergétique n’est plus neutre sur le prix du logement. Les écarts de valeur entre logements performants et biens énergivores sont désormais régulièrement observés dans les transactions.

Cela ne signifie pas qu’un mauvais DPE empêche une vente. En revanche, il peut peser sur la négociation. Un acquéreur intègre de plus en plus souvent dans son offre le montant potentiel des travaux d’isolation, de chauffage ou de ventilation à réaliser après l’achat.

Du compromis au délai de rétractation : une période décisive

Une fois le vendeur et l’acquéreur d’accord sur le bien et son prix, la transaction entre dans une nouvelle phase.

Les parties peuvent signer un compromis de vente ou une promesse. Ces avant-contrats ne sont pas de simples formalités : ils fixent les conditions précises dans lesquelles la vente devra être réalisée.

On y retrouve notamment le prix, la désignation du bien, la date prévisionnelle de signature définitive, les diagnostics, les modalités de financement et les éventuelles conditions suspensives.

Après la signature et la notification de l’avant-contrat, l’acquéreur particulier bénéficie d’un délai légal de rétractation de dix jours. Durant cette période, il peut renoncer à son achat sans avoir à justifier sa décision.

Le vendeur, en revanche, est engagé selon les conditions prévues par l’avant-contrat.

Un dépôt de garantie peut également être demandé lors du compromis. Son montant est négocié entre les parties et représente fréquemment quelques pour cent du prix de vente. Il sera ensuite imputé sur les sommes dues par l’acheteur lors de la signature définitive.

Conditions suspensives et financement : pourquoi la vente peut encore échouer

Même après l’expiration du délai de rétractation, la vente n’est pas systématiquement acquise.

L’avant-contrat comporte généralement plusieurs conditions suspensives. Elles permettent de mettre fin à la transaction lorsqu’un événement précisément prévu ne se réalise pas.

La plus fréquente concerne l’obtention du crédit immobilier.

Lorsque l’acquéreur indique financer son acquisition grâce à un prêt, le compromis prévoit une condition suspensive de financement. Le délai laissé à l’acheteur pour obtenir son crédit doit lui permettre d’effectuer ses démarches auprès des banques dans des conditions réalistes.

Si l’acquéreur effectue les démarches prévues mais se voit refuser son financement dans les conditions indiquées au compromis, la vente peut être annulée sans pénalité et les sommes versées doivent lui être restituées.

D’autres conditions suspensives peuvent être ajoutées : obtention d’un permis de construire, absence de servitude particulière, vente préalable d’un autre bien ou encore réalisation de certaines vérifications administratives.

Leur rédaction mérite donc une attention particulière. Plus les conditions sont précises, moins elles laissent de place à l’interprétation en cas de difficulté.

Combien de temps entre le compromis et l’acte authentique ?

Dans une vente classique, il faut généralement compter autour de trois mois entre la signature de l’avant-contrat et celle de l’acte authentique.

Ce délai n’est pas simplement lié à l’obtention du crédit.

Le notaire doit effectuer plusieurs vérifications : titre de propriété, situation hypothécaire, documents d’urbanisme, servitudes éventuelles, situation cadastrale ou encore droit de préemption de la collectivité.

À retenir : le calendrier type d’une vente

Préparation du bien et réalisation des diagnostics. Mise en vente et recherche d’un acquéreur. Acceptation d’une offre d’achat. Signature du compromis ou de la promesse. Délai de rétractation de dix jours pour l’acquéreur. Recherche et obtention du financement. Vérifications administratives et notariales. Signature de l’acte authentique et remise des clés.

Trois mois constituent cependant un ordre de grandeur. Le calendrier peut être plus court lorsque l’acquéreur achète sans crédit et que le dossier ne comporte aucune difficulté particulière.

À l’inverse, une succession en cours, des documents de copropriété manquants, une difficulté d’urbanisme ou une condition suspensive spécifique peuvent prolonger l’opération.

Quels frais prévoir au moment de la vente définitive ?

Le jour de la signature de l’acte authentique, l’acquéreur doit disposer du montant restant du prix de vente ainsi que des frais d’acquisition.

Ces derniers sont souvent désignés sous le terme de « frais de notaire », même si une part importante correspond en réalité à des taxes et droits reversés aux pouvoirs publics.

Pour un logement ancien, ils représentent généralement de l’ordre de 7 à 8 % du prix du bien. Dans l’immobilier neuf, ils sont sensiblement plus faibles et se situent le plus souvent autour de 2 à 3 %.

À ces montants peuvent s’ajouter les frais liés au financement : garantie du prêt, frais bancaires ou éventuels honoraires de courtage.

Le vendeur peut pour sa part supporter d’autres dépenses : diagnostics immobiliers, commission d’agence lorsque celle-ci est à sa charge, remboursement anticipé du crédit ou fiscalité sur une éventuelle plus-value selon sa situation.

La signature de l’acte authentique marque enfin le transfert de propriété. Sauf organisation particulière prévue entre les parties, c’est à ce moment que l’acquéreur reçoit les clés du logement et peut en prendre possession.

Bien préparer la vente revient donc surtout à anticiper. Diagnostics à jour, documents disponibles et calendrier réaliste limitent les risques de retard.

Dans un marché où les acquéreurs examinent désormais aussi bien le prix que la performance énergétique et les travaux futurs, la qualité du dossier joue également un rôle important dans la fluidité de la transaction.