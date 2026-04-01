Formée en mars 2025, la co-présidence de l’ADI change et accueille Philippe Champiot, qui remplace Yannick Ainouche. Chef d’entreprise depuis 20 ans, M. Champiot connaît et entend porter les problématiques du métier de diagnostiqueur immobilier.

Le 31 mars, l’Alliance du Diagnostic Immobilier (ADI) a annoncé un changement dans sa gouvernance.

« Pour gagner en efficacité et mieux refléter la diversité du secteur, le Conseil d’administration a instauré une co-présidence portée par Lionel Janot et Philippe Champiot », est-il décrit dans son communiqué. « Ils s’appuient sur quatre vice-présidents — Bastien Hulin, Caroline Oskanian, Cathy Segal Peraldi et Samir Zanoun — ainsi que sur un trésorier, Pierre-Yves Avy ».

Philippe Champiot, une expérience de diagnostiqueur et des instances

Remplaçant Yannick Ainouche au sein de ce binôme, Philippe Champiot est de la première génération des professionnels certifiés. Ce diagnostiqueur certifié tous domaines depuis 2007 dirige depuis environ 20 ans la société DUAL Expertises, basée à Nîmes et comptant six collaborateurs.

En somme, M. Champiot affiche une connaissance forte du terrain et réalités opérationnelles du métier, notamment au sein des petites structures. Sans compter son expérience des instances professionnelles, car membre depuis plus de dix ans du conseil d’administration de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) Gard Lozère.

Porter les problématiques de la profession

« J’ai accepté le rôle de co-président afin de dynamiser le syndicat et continuer le travail entrepris par Yannick Ainouche et Lionel Janot. En tant que diagnostiqueur de terrain, je suis confronté quotidiennement aux difficultés rencontrées par nos adhérents. Il est essentiel que la parole des indépendants et des petites structures soit entendue et défendue auprès des pouvoirs publics », déclare le nouveau co-président de l’ADI. Dans sa ligne de mire : les pratiques illicites au sein de la profession.

Au sein de cette nouvelle gouvernance, Philippe Champiot veut souligner l’importance de cette alliance, qui réunit 1 050 diagnostiqueurs certifiés à travers la France. Co-fondée par la CDI-FNAIM et la FIDI, la structure a récemment formé quatre commissions reflétant les enjeux de la profession : technique et réglementaire, formation, assurance et communication.