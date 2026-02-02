Pour le secteur du bâtiment français, l’année 2025 se présente comme une année de transition. De nombreux projets structurants ont progressé, l’innovation a continué d’accélérer sur les chantiers, mais l’activité reste contrainte par un contexte macroéconomique difficile (taux d’intérêt élevés, pouvoir d’achat et investissement en berne). Notre bilan revient sur les chantiers et innovations qui ont marqué 2025, décrypte les tendances du marché et propose des perspectives pour 2026.

Bilan 2025 et perspectives 2026 dans le bâtiment et les travaux publics

Selon les prévisions de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), l’activité du secteur du bâtiment en volume s’établira à nouveau en recul en 2025, avec une diminution de 3,4 %. C’est dans la continuité de 2024, déjà marquée par une baisse à hauteur de 5,8 %. Pour les travaux publics, le repli d'activité est estimé à -1 % en volume.

Le secteur de la rénovation face aux changements de cap sur MaPrimeRénov’

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) prévoit une baisse de 0,8 % de l’activité amélioration-entretien en 2025. Il en va de même pour la rénovation énergétique, qui connaîtrait elle-même un fléchissement de 2,1 %. Cette contre-performance s’explique pour la FFB par les revirements gouvernementaux successifs sur MaPrimeRenov’.

Cette baisse de l'activité a eu un impact direct sur l’emploi avec pas moins de 30 000 salariés en moins sur la période.

Une poursuite de la crise du logement neuf ?

Il est difficile à ce jour de prévoir l'activité privée en 2026, dont la situation dépendra en grande partie de l'évolution des taux d'intérêt des prochains trimestres. En effet le marché du logement neuf s’est effondré en 2025 avec notamment une chute des ventes de 20 % au troisième trimestre selon la Fédération des promoteurs immobiliers de France.

Quelques indicateurs aperçus en 2025 laissent néanmoins entrevoir quelques signaux positifs pour 2026. Les permis pour les mises en chantier ont augmenté de 3 % en août 2025. En parallèle le rebond du segment individuel se poursuit avec une tendance à la hausse du logement individuel qui se traduit par une hausse de 7 % des permis de construire délivrés.

Ces chiffres ne doivent pas masquer la situation réelle, le logement neuf reste sur des volumes extrêmement bas suite à la chute des années précédentes. À cela s’ajoute une confirmation en 2026 de la chute du marché des bureaux. Seul le secteur logistique semble afficher un certain dynamisme tandis que le flou persiste pour le secteur industriel.

Bilan 2025 et perspective 2026 pour les travaux publics

Selon l'étude menée en septembre 2025 par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), l'année écoulée s’annonce en recul pour le secteur des Travaux Publics, avec un repli d'activité estimé à -1 % en volume.

La Fédération prévoit pour l'année 2026 un prolongement de cette tendance, qui s’expliquerait par l’effet conjugué des élections municipales prévues en 2026 et d’un contexte budgétaire tendu. En effet, les investissements des collectivités locales devraient reculer d’environ -6 % en valeur pour l'année à venir.

La FNTP s’attend à une situation contrastée pour les grands opérateurs en 2026. Avec une augmentation de +1 % attendue, la hausse d'activité des grands opérateurs transport et énergie se poursuivrait, mais à un rythme plus modéré que les années précédentes. Cette augmentation serait surtout portée par les investissements de grands opérateurs de l'énergie, dont notamment le programme pluriannuel du Réseau de Transport d'Électricité qui vise à renouveler et à renforcer le réseau ainsi qu'à raccorder les moyens de production.

Les nouvelles normes et réglementations en 2026

L’entrée en vigueur du nouveau Règlements Produits Construction, l'élargissement de la RE2020, la mise en service du nouveau DPE, ainsi que de nouvelles normes sécurité incendie vont marquer ce début d'année 2026. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article dédié à ce sujet.

Les matériaux innovants au cœur de l'année 2025

Si le premier enjeu du bâtiment en France a été d’ordre économique, la transition écologique et le déploiement de nouveaux matériaux plus respectueux de l'environnement a également animé le secteur tout au long de 2025.

L’essor du béton bas-carbone

Qu’est qui se cache derrière l'appellation béton bas-carbone ? Le béton bas-carbone se distingue du béton traditionnel par sa composition et son processus de fabrication. La substitution, partielle ou totale, du clincker, un mélange de calcaire et d’argile porte à très haute température, permet de réduire une importante partie des émissions de CO2 rejetées lors de la production du béton.

Aujourd’hui, plusieurs types de béton entrent dans cette classification, dont les plus connus sont : le béton avec ciments alternatifs, le béton géopolymère, le béton végétal et enfin le béton recyclé.

Les matériaux biosourcés

Ces matériaux, issus de ressources renouvelables, comme le bois, la paille, le chanvre, l’argile ou encore le béton cellulaire, sont de plus en plus plébiscités.

Utilisés comme isolants, panneaux ou alternatives au béton, ils proposent, par rapport aux produits traditionnels, non seulement des performances thermiques tout aussi intéressantes, voire supérieures, mais également une empreinte carbone réduite.

Des matériaux recyclés et réemployés

L'éco-construction cherche à réutiliser et à recycler les matériaux. La démolition sélective permet de récupérer des matériaux, qui sont ensuite intégrés dans de nouveaux projets, afin de minimiser les déchets et de favoriser un cycle de vie durable pour les matériaux de construction. Il existe désormais du bois, des parpaings mais aussi des isolants issus du recyclage.

Projets marquants en 2025

Plusieurs projets d’infrastructures et de construction ont capté l’attention en 2025, soit par leur taille, soit par leur portée stratégique.

Grand Paris Express — Métro du Grand Paris

Un des plus grands projets d’infrastructure urbaine en Europe, le Grand Paris Express poursuit ses travaux en 2025, avec plusieurs lignes et extensions de lignes nouvelles en construction, visant à moderniser et à étendre le métro francilien.

The Link — Tour emblématique de La Défense

La tour « The Link », un ensemble de deux tours connectées culminant à 242 m, bientôt achevée, deviendra le plus haut immeuble de bureaux en France. Ce projet symbolise la modernisation du quartier d’affaires de La Défense tout en intégrant des performances énergétiques renforcées.

Par Alexandre Masson