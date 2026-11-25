Après un ragréage, une pose d’enduit, des travaux de peinture ou encore des opérations de nettoyage, l'humidité présente dans les locaux peut impacter le bon déroulement du chantier. Pour accélérer le processus de séchage, les professionnels privilégient une approche globale reposant sur trois actions essentielles : augmenter la température, mettre l'air en mouvement et extraire l'humidité de l'air ambiant.

1 | Chauffer pour favoriser l'évaporation

L'augmentation de la température ambiante joue un rôle déterminant dans le processus de séchage. En chauffant l'air, l'eau contenue dans les supports s'évapore plus rapidement, ce qui facilite son extraction.

Les chauffages de chantier permettent ainsi de créer des conditions favorables au séchage des sols, murs et plafonds, notamment lors des périodes froides ou dans les bâtiments peu ventilés.

2 | Brasser l'air pour homogénéiser le séchage

Le brassage de l'air constitue une étape souvent sous-estimée, mais pourtant essentielle. En mettant l'air en circulation, le brasseur évite les zones de stagnation et transporte l'humidité vers les équipements de traitement. Cette circulation favorise une évaporation plus homogène et améliore l'efficacité du chauffage et du déshumidificateur. Elle permet également d'obtenir un séchage plus uniforme sur l'ensemble de la surface traitée.

3 | Déshumidifier pour éliminer l'humidité de l'air

Une fois l'humidité évaporée, il est indispensable de l'extraire de l'air ambiant. C'est le rôle du déshumidificateur, qui capte la vapeur d'eau puis la collecte dans un réservoir ou via un système d'évacuation. L'utilisation d'un déshumidificateur limite les risques de condensation, accélère le retour à un taux d'humidité acceptable et contribue à réduire significativement les temps d'attente avant la poursuite des travaux.

Une combinaison gagnante pour les professionnels : employés conjointement, le chauffage, le brasseur d'air et le déshumidificateur créent les conditions idéales pour un séchage rapide et maîtrisé. Cette approche permet d'optimiser l'avancement du chantier, de limiter les interruptions et de gagner un temps précieux sur les délais d'exécution.

Pour accompagner les professionnels face aux problématiques d'humidité sur chantier, Romus propose une gamme complète de solutions de chauffage, de brassage d'air et de déshumidification permettant d'optimiser les temps de séchage et de faciliter l'avancement des travaux.