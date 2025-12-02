Afin de renforcer son réseau de recyclage de matériaux, Holcim a annoncé trois rachats. L’un d’entre eux fera grandir son maillage en France.

Alors que le recyclage des matériaux est une préoccupation dans le monde la construction, le cimentier suisse Holcim a annoncé trois acquisitions en Europe, le 2 décembre.

Les structures concernées sont spécialisées dans le recyclage de matériaux issus dans la démolition. Sans préciser les montants de l’opération, l’industriel estime leur capacité totale de traitement à 1,3 million de tonnes par an.

De quoi permettre au groupe d’atteindre cet objectif : recycler « plus de 20 millions de tonnes de matériaux démolition » d’ici 2030, affiche son directeur général Miljan Gutovic.

Bientôt 28 sites de recyclage en France

Dans le détail, Holcim a finalisé l’acquisition du britannique Thames Materials. Ce qui renforce son réseau de recyclage dans l'ouest de Londres et les régions avoisinantes. En 2023, le groupe avait déjà racheté une entreprise dans l’est de la capitale britannique.

Le cimentier a aussi pris une participation majoritaire dans l'entreprise allemande A&S Recycling GmbH. La société dénombre trois sites dans la région de Hanovre. Ainsi, Holcim porte à 10 le nombre de centre de recyclage dans le pays.

La troisième entreprise concernée se situe dans le nord-ouest de la France et fait l’objet d’un accord en vue de son rachat. Holcim ne l’a pas nommée pour l’heure, mais estime un réseau de recyclage porté à 28 sites sur l’Hexagone.

Par Virginie Kroun

