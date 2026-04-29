Tempêtes au Portugal : un plan de reconstruction de 22,6 milliards d’euros annoncé

Le Portugal lance un plan de 22,6 milliards d’euros pour reconstruire ses infrastructures après les tempêtes hivernales et la protection du pays face aux catastrophes naturelles.

Trois mois après les tempêtes dévastatrices qui ont touché le Portugal durant l’hiver, le gouvernement portugais a présenté, mardi 28 avril, un plan d’investissement de 22,6 milliards d’euros. Ce programme vise à reconstruire les infrastructures endommagées et à renforcer la capacité du pays à faire face à de futurs épisodes météorologiques extrêmes.

Le Premier ministre, Luis Montenegro, a qualifié le programme, qui comprend près d’une centaine de mesures, à déployer d’ici 2034, d’« investissement dans la sécurité collective ».

« Le montant global du plan s'élève à 22,6 milliards d'euros, répartis par des investissements publics et privés. Son financement est majoritairement national, mais il incorpore aussi une part de fonds européens », a-t-il précisé.

Trois volets d’action prioritaires

Le programme se décline en trois volets. Le premier est consacré à la reconstruction des zones sinistrées, où les tempêtes et les crues ont provoqué des dégâts estimés à 5,3 milliards d’euros.

Le deuxième axe, doté de 15 milliards d’euros, vise à renforcer la protection du pays face aux catastrophes naturelles. Il prévoit notamment une réforme du système d’urgences médicales, le renforcement des réseaux de distribution d’eau et d’énergie, ainsi que la construction de quatre nouveaux barrages.

Enfin, le troisième volet, d’un montant de 2,3 milliards d’euros, porte sur l’amélioration des dispositifs de réponse aux épisodes météorologiques extrêmes. Il comprend par exemple la création d’un « fonds de catastrophes naturelles et sismiques alloué à un système d'assurance obligatoire pour les habitations et les entreprises », a précisé le chef du gouvernement de centre droit.

Des dégâts humains et matériels lourds

Entre le 22 janvier et le 15 février, le Portugal a subi le passage de sept tempêtes successives. Ces épisodes météorologiques ont été marqués par des vents pouvant atteindre 130 km/h, de fortes pluies, ainsi que des inondations et des glissements de terrain.

Les intempéries ont occasionné d’importants dégâts matériels, détruisant de nombreuses habitations. Elles ont également fortement affecté les infrastructures, notamment les réseaux d’approvisionnement en eau et en énergie, ainsi que plusieurs services publics tels que les hôpitaux et les établissements scolaires.

Selon les données de la protection civile, ces intempéries ont fait au moins sept morts. Certains médias locaux avancent toutefois un bilan plus élevé, évoquant jusqu’à une vingtaine de victimes directes et indirectes.

Plus largement, la péninsule ibérique figure parmi les zones européennes les plus exposées aux effets du dérèglement climatique, avec des épisodes de canicules de plus en plus longs et des pluies intenses devenues plus fréquentes.

À la mi-avril, le Portugal a par ailleurs sollicité l’activation du Fonds de solidarité de l’Union européenne, un dispositif destiné à soutenir les États membres confrontés à des catastrophes naturelles majeures ou à des situations d’urgence sanitaire.

Avec AFP