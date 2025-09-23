En France, les immeubles collectifs les plus énergivores pourraient mettre 250 ans à être rénovés au rythme actuel. Hellio alerte et propose des mesures pour faire de la rénovation énergétique un vrai « chantier du siècle ».

Soixante ans après la loi de 1965 sur le statut des copropriétés, la rénovation énergétique du parc collectif reste le parent pauvre des politiques publiques.

Selon le groupe Hellio, il faudrait 250 ans pour rénover les immeubles les plus énergivores au rythme actuel. Or, 80 % des logements que nous aurons en 2050 existent déjà.

Cette réalité souligne l’urgence d’engager dès aujourd’hui la rénovation massive du parc existant, afin de répondre aux objectifs fixés en matière de transition énergétique. Ainsi le 18 septembre dernier, l’entreprise a réuni élus, experts et professionnels lors d’un colloque à l’Assemblée nationale.

L'objectif : faire de la rénovation des copropriétés un « chantier du siècle ». Six propositions ont été présentées pour simplifier les démarches et donner de la visibilité aux aides, souvent jugées instables par les propriétaires.

Encore trop d'obstacles à la rénovation

Une enquête menée par Hellio auprès de 682 copropriétaires révèle que 78 % craignent une aggravation de la crise du logement avec l’échéancier de la loi Climat et Résilience, et que deux tiers n’ont reçu aucune recommandation de leur syndic sur les travaux à envisager. Près de la moitié dénoncent également l’instabilité des dispositifs gouvernementaux.

Des résultats qui confirment la nécessité d’une meilleure information et d’un accompagnement renforcé pour permettre aux copropriétés de franchir le pas. « En France, près de 23 millions de personnes vivent en copropriétés. Pourtant, les politiques publiques restent trop centrées sur le logement individuel », rappelle Pierre Maillard, président du groupe Hellio.

Alors que 15 % des logements en copropriété sont classés F ou G, M. Maillard appelle à un sursaut politique.

Par Marie Gérald

