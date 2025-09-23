Copropriétés : la rénovation énergétique piétine
Mis à jour le 23 septembre 2025 à 16h51
Soixante ans après la loi de 1965 sur le statut des copropriétés, la rénovation énergétique du parc collectif reste le parent pauvre des politiques publiques.
Selon le groupe Hellio, il faudrait 250 ans pour rénover les immeubles les plus énergivores au rythme actuel. Or, 80 % des logements que nous aurons en 2050 existent déjà.
Cette réalité souligne l’urgence d’engager dès aujourd’hui la rénovation massive du parc existant, afin de répondre aux objectifs fixés en matière de transition énergétique. Ainsi le 18 septembre dernier, l’entreprise a réuni élus, experts et professionnels lors d’un colloque à l’Assemblée nationale.
L'objectif : faire de la rénovation des copropriétés un « chantier du siècle ». Six propositions ont été présentées pour simplifier les démarches et donner de la visibilité aux aides, souvent jugées instables par les propriétaires.
Encore trop d'obstacles à la rénovation
Une enquête menée par Hellio auprès de 682 copropriétaires révèle que 78 % craignent une aggravation de la crise du logement avec l’échéancier de la loi Climat et Résilience, et que deux tiers n’ont reçu aucune recommandation de leur syndic sur les travaux à envisager. Près de la moitié dénoncent également l’instabilité des dispositifs gouvernementaux.
Des résultats qui confirment la nécessité d’une meilleure information et d’un accompagnement renforcé pour permettre aux copropriétés de franchir le pas. « En France, près de 23 millions de personnes vivent en copropriétés. Pourtant, les politiques publiques restent trop centrées sur le logement individuel », rappelle Pierre Maillard, président du groupe Hellio.
Alors que 15 % des logements en copropriété sont classés F ou G, M. Maillard appelle à un sursaut politique.
Par Marie Gérald
Rénovation énergétique : ce qui change au 1er juillet 2025
MaPrimeRénov’, CEE, MonAccompagnateur Rénov’, DPE… Nombreux volets de la réglementation autour de la rénovation énergétique évolueront au 1er juillet 2025. Hellio fait le point.
Pros de la rénovation énergétique : devenez partenaires Hellio
Hellio Pro accompagne les pros du bâtiment avec des primes CEE, une expertise locale et une plateforme dédiée pour faciliter la rénovation énergétique.
Ancien ou neuf : quel est le meilleur investissement en 2025 ?
Immobilier : investir dans l’ancien à rénover ou acheter dans le neuf ? Avantages, risques, rentabilité… Comparatif pour choisir selon vos objectifs.
Aides à la rénovation énergétique : ce qui change en 2025
Plusieurs dispositifs clés de la rénovation énergétique seront modifiés à partir du 1er janvier 2025, notamment les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) et MaPrimeRénov'. Ces changements visent à rendre...