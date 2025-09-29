Plafonds d’aides, ciblage des passoires thermiques, lutte contre la fraude : voici les nouvelles règles de MaPrimeRénov’ pour les rénovations énergétiques d’ampleur. Le point sur les évolutions concrètes.

Après un retentissant gel pendant trois mois, le guichet MaPrimeRénov’ rouvre le 30 septembre pour les rénovations d’ampleur.

Une reprise qui tient selon le ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation en trois axes : « recentrage, territorialisation et lutte contre la fraude et les abus ».

Des seuils d’aide calqués sur les gains de classe énergétique

Commençons déjà par les termes restrictifs de cette réouverture, réservée davantage à ceux souffrant d’une forte précarité énergétique.

Ainsi, les aides à ces rénovations globales cibleront exclusivement les ménages les plus modestes et les passoires thermiques (logements E, F et G).

Des plafonds de travaux subventionnables ont été fixés selon les gains de classes énergétiques. Le seuil va jusqu’à 30 000 euros HT pour deux gains de classe et jusqu’à 40 000 euros HT pour trois, voire plus.

« En conséquence de ce ciblage, le « bonus de sortie de passoire » est supprimé », détaille le ministère.

« Les taux d’aide sont inchangés : les ménages les moins aisés peuvent ainsi bénéficier d’une aide de l’État jusqu’à 80 % du plafond de travaux ci-dessus, soit 24 000 € pour un gain de 2 classes énergétiques, et 32 000 € pour un gain de 3 classes », lit-on dans son communiqué.

Rien ne change pour les rénovations des copropriétés, dont le guichet est resté ouvert cet été. Des ajustement sont toutefois prévus pour l’année 2026.

25 000 dossiers analysés

Rappelons que le gel de MaPrimeRénov’ a été appliqué pour lutter contre les fraudes. « Une étude sur les prix des travaux est également en cours pour identifier les abus et effets d’aubaine», mentionne le ministère.

Durant cette trêve estivale, environ 25 000 dossiers de demandes de subventions ont été examinés de façon approfondie, pour 935 millions d’euros de subventions potentielles.

Sans compter le focus sur une centaine d’Accompagnateurs Rénov’ et entreprises mandataires, voire de travaux. Encore « sous surveillance active » : près de 14 000 dossiers, représentant des 600 000 euros de subventions potentielles.

« Au vu du succès du dispositif depuis le début de l’année, 13 000 nouveaux dossiers pourront être acceptés d’ici la fin de 2025 », est-il indiqué dans le communiqué. Le 12 septembre 2025, 71 828 rénovations d’ampleur étaient dénombrées, après 37 626 le 12 septembre 2024.

En fonction des arbitrages autour de la prochaine loi de finances, les demandes déposées de septembre à décembre devraient être instruits et engagés au 1er trimestre 2026.

Des objectifs territorialisés

Juillet dernier, une proposition de loi visait à décentraliser la gestion de MaPrimeRénov’, sans suite pour le moment. En attendant, des objectifs territoriaux seront fixés, complétés par un suivi hebdomadaire pour les acteurs de la rénovation. Ce qui laisserait aux collectivités et aux acteurs locaux l’opportunité « d’anticiper la dynamique de leur territoire ».

«S’agissant des monogestes, 137 949 dossiers ont été engagés depuis le début de l’année, contre 181 288 à la même date en 2024, ce qui est cohérent avec la montée en puissance parallèle de la rénovation énergétique d’ampleur », poursuit le ministère.

N’oublions pas l’exclusion de certains travaux monogestes, qui inquiète certaines professions, dont celle de l’ITE.

Par Virginie Kroun