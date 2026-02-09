Vincent Jeanbrun a annoncé l'obligation pour les demandes MaPrimeRénov' concernant les rénovations d'ampleur de prendre rendez-vous avec un conseiller de France Rénov'.

Il faudra désormais voir un conseiller France Rénov' afin de présenter un dossier complet pour MaPrimeRénov' pour les rénovations d'ampleur. Vincent Jeanbrun l'a annoncé vendredi 6 février lors d'une visite dans les Yvelines.

Alors que le dispositif d'aide, suspendu en janvier faute de budget, doit être relancé « dans les prochains jours », selon le ministre du Logement, cette mesure est censée diminuer le risque de fraude.

Des manquements graves chez un tiers des professionnels contrôlés

« En rendant obligatoire le passage à l'espace conseil (...) on s'assure que, dès le départ du projet, la réflexion est accompagnée, gratuitement et de bout en bout », a indiqué Vincent Jeanbrun durant sa visite. « On n'est plus tout seul face à son ordinateur. »

La Répression des fraudes a détecté des manquements graves chez 34 % des 1 000 professionnels contrôlés en 2024 au sein du secteur de la rénovation énergétique, cible privilégiée d'escrocs qui tentent de détourner les aides MaPrimeRénov'.

Les rendez-vous pourront avoir lieu dans l'une des 614 agences ou en visio « probablement même par téléphone si les pièces ont été partagées par mail », précise le cabinet de Vincent Jeanbrun.

L'objectif de 120 000 rénovations globales pour l'Anah

Avec une enveloppe de 3,6 milliards d'euros, la même que l'année dernière, l'Anah prévoit de financer 150 000 travaux de rénovation isolés (changement de chaudière ou de fenêtres) et 120 000 rénovations globales (68 000 en copropriété et 52 000 logements individuels).

Pour rappel, la CAPEB avait réagi à ce budget de MaPrimeRénov' pour 2026, regrettant que le dispositif ne soit pas inclus dans un « parcours de rénovation par étapes ». Un parcours qui permettrait, selon le syndicat, aux ménages de « progresser vers une rénovation énergétique complète de leur logement à leur rythme et en fonction de leurs capacités de financement. »

« Que la France dispose d'un budget va permettre de reprendre l'engagement des dossiers en attente et ainsi permettre aux travaux de débuter », a salué Vincent Jeanbrun vendredi.

Avec AFP

