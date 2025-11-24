Dans quelles villes de France la rénovation énergétique plus rentable ? Une étude GoFlint fait le point et un révèle un potentiel dans les villes moyennes.

Plateforme immobilière, GoFlint utilise son outil d’IA, appelé la Vigie, pour analyser les prix selon le diagnostic de performance énergétique (DPE).

En résulte une étude, qui passe en revue 147 814 appartements dans les villes françaises de plus de 100 000 habitants. Il révèle l’impact de la rénovation des passoires thermiques : pour un T2 de 45 m² remis en location après un passage d’une étiquette G à C, entre plus de 3 % environ 5 % de rendement net peut être dégagé.

Les villes moyennes plus rentables que les métropoles

Sur les grandes métropoles, la rentabilité des rénovation énergétique est grippée, entre coût des travaux et prix d’acquisition élevé. Ainsi, Paris présente un rendement net de 2,2 % et environ 29 000 euros de moins-value. Toulouse, de son côté, voit sa rentabilité descendre en dessous des 3 % et ses durées de retour sur investissement dépasser les six ans.

Les résultats distinguent davantage les villes moyennes, devenus « nouveaux foyers de la rentabilité verte », pour reprendre les termes de Mihai Gavriloiu, CEO de GoFlint.

« Dans un contexte déjà marqué par le ralentissement de la production de logements neufs, la hausse des taux d’intérêt et les débats autour du financement de la transition énergétique, cette complexité renforce l’incertitude et incite les investisseurs à se tourner vers des marchés plus stables, comme celui des villes moyennes », analyse l’intéressé.

Dans le top 3, Nîmes occupe la troisième place. La ville du sud affiche 4,6 % de rendement, tandis que la durée de retour sur investissement est en dessous des deux ans. Des chiffres résultant d’un « équilibre favorable entre coût des travaux et valorisation immédiate du bien rénové ».

Mulhouse, au second rang, enregistre 4,7 % de rendement contre investissement global à moins de 85 000 euros. La ville alsacienne confirme sa compétitivité.

En tête du podium arrive Le Mans, avec une rentabilité nette de 4,9 % et une plus-value de 32 000 euros en moyenne après rénovation. « La ville combine un prix d’acquisition encore accessible et une demande locative soutenue, portée par un bassin d’emploi stable, une proximité géographique de Paris et un parc ancien facilement valorisable », justifie GoFlint.

Classement des villes où la rénovation énergétique est plus rentable - Source : GoFlint

Mention spéciale pour Saint-Étienne et Metz, enregistrant respectivement de 3,5 % et 4,5 % de rendement. Les coûts totaux des travaux sont en dessous de 100 000 euros. Sur l’ensemble des villes moyennes analysées, un projet dans son intégralité – achat, frais de notaire et rénovation énergétique – voit ses coûts osciller entre 80 000 et 200 000 euros.

En bref, l’étude de GoFlint confirme le critère stratégique de la rénovation dans ces territoires, là où elle incarne une équation économique complexe dans les métropoles. Sans compter les remous autour de MaPrimeRénov’, dissuasifs pour la demande.

« L’instabilité des règles et les changements fréquents de barèmes compliquent la planification des travaux et limitent l’attractivité du dispositif pour ceux souhaitant massifier la rénovation énergétique de leurs biens », soulève Mihai Gavriloiu.

Par Virginie Kroun

