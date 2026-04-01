On s’en doutait avec les derniers arbitrages autour de MaPrimeRénov’ et des CEE : le ministre du Logement confirme le fléchage des aides à la rénovation vers le chauffage électrique et la PAC. Une stratégie pour faire face à la nouvelle crise énergétique sur fond de tensions géopolitiques.

C’est une stratégie qui s'esquisse depuis quelques temps, Vincent Jeanbrun la confirme au micro de RMC le 1er avril. Le ministre du Logement souhaite axer les aides à la rénovation sur le chauffage électrique et la pompe à chaleur (PAC), dans le cadre du plan d'électrification de la France. Peu de surprise, c'était annoncé dans la dernière programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3).

Objectif : délivrer des bonifications supplémentaires pour les aides à la rénovation si une électrification est prévue, confie son cabinet à l'AFP.

« On travaille à cibler toutes les aides qui sont aujourd'hui disponibles à la rénovation vers l'électrification », déclare-t-il. Une annonce alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu demande aux ministres des leviers pour sortir des hydrocarbures importés, sur fond de conflit au Moyen-Orient. Matignon veut notamment financer ces bonifications par les surplus de recettes fiscales, captées dans un contexte de flambée des prix des carburants.

« Cette crise nous rappelle qu’on est très dépendants aux énergies fossiles. Ce n’est ni bon pour notre économie, ni bon pour notre souveraineté, ni bon pour la planète », renchérit M. Jeanbrun.

Le chauffage urbain également envisagé dans le logement social

Ainsi, pour le logement individuel, les subventions financeraient les installations de radiateurs électriques et le remplacement d’une « chaudière à énergie fossile par ce qu'on appelle des pompes à chaleur air-eau, qui vont chauffer vos radiateurs historiques », détaille M. Jeanbrun.

De quoi réjouir le Groupement des marques d’appareils pour la maison (Gifam). « Les solutions électriques de chauffage intelligentes et performantes (radiateurs à inertie pilotables, panneaux rayonnants...) - et d’eau chaude sanitaire (chauffe-eau électriques et thermodynamiques) – doivent être considérées à leur juste place dans le plan national qui devrait voir le jour prochainement », défend Olivia Guernier, la déléguée générale du syndicat professionnel représentant les fabricants d’appareils thermiques électriques.

Parmi les avantages citées par la filière : des émissions nulles sans travaux lourds, l'adaptabilité de ces solutions dans les petits logements ou copropriétés équipés de chauffages individuels, contrairement à la PAC.

Rappelons que depuis octobre dernier, un coup de pouce chauffage a été mis en place pour une chaudière à fioul ou à gaz par une pompe à chaleur électrique.

️ Accélérer l'électrification ? "Il faut faire de cette crise une opportunité", affirme Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement #ApollineMatinpic.twitter.com/GAuMHsBv0x — RMC (@RMCInfo) April 1, 2026

Quid du logement social, alors que la troisième Stratégie nationale bas carbone (SNBC 3) vise un passage de la chaudière à gaz à un chauffage décarboné dans 85 000 logements sociaux par an d'ici 2030 ? D’autant que, selon le bilan 2023 de l'Autorité nationale de contrôle du logement social (Ancols), le gaz est utilisé dans 55 % de ces habitats et le fioul dans moins de 1 %.

Au sein du parc de maisons individuelles, le ministre évoque un remplacement du fossile par l’électrique et en « quasi-totalité » par des PAC, indique son entourage. Côté collectif, une étude déterminera les possibilités de raccordement à un réseau de chauffage urbain, électrifiés lors de rénovations.

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