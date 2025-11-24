Les professionnels du thermostat réclament le maintien de l'obligation à 2027
Publié le 24 novembre 2025, mis à jour le 24 novembre 2025 à 16h43, par Raphaël Barrou
En théorie, tous les bâtiments résidentiels et tertiaires, neufs comme existants, devraient être équipés de thermostats d'ici 2027. Mais la mesure pourrait être reportée à 2030. Pour les professionnels du secteur, l'annonce du gouvernement à ce sujet s'est faite « en catimini » et risque de priver le pays « d’un gisement de diminution immédiate de nos émissions carbone ».
Six organisations critiquent l'annonce du gouvernement
Dans un communiqué signé par six organisations (FFIE, Coedis, ACR syndicat, Ignes, Luciole et UFE), les professionnels ont critiqué la marche arrière de l'exécutif. « Ce report sans sommation, qui ajoute de l’instabilité à l’instabilité, porterait un nouveau coup à une filière économique qui, à la demande des pouvoirs publics, s’est mobilisée depuis la crise énergétique pour fabriquer, distribuer et installer ces équipements. »
Un tel report, selon les signataires du texte, consituerait « un recul environnemental majeur » dans la stratégie visant à sortir des énergies fossiles. Ils estiment par exemple que la généralisation des thermostats ferait économiser « 3 millions de tonnes de CO2 par an ». L'obligation d'ici 2027 avait pourtant été promue comme l'une des priorités énergétiques à l’automne 2022.
Des politiques de soutien à la rénovation jugées démobilisatrices par les signataires
« La filière déplore vivement un report qui viendrait ajouter l’instabilité réglementaire à l’instabilité des aides, à un moment où toutes les politiques de soutien à la rénovation et à l’efficacité énergétique des bâtiments sont victimes d’un phénomène de « stop and go » démobilisateur auprès des acteurs économiques et des Français », lit-on dans leur communiqué des organisations.
Celles-ci réclament ainsi au gouvernement de faire marche arrière et de ne pas retarder l'application de l'obligation.
Par Raphaël Barrou
Les tags associés
- Thermostat
- Rénovation énergétique
- Crise énergétique
- Afficher plus
MaPrimeRénov’ : 7 syndicats appellent à ne pas exclure la rénovation par geste
Sept syndicats et associations du génie climatique appellent l’État à ne pas exclure les rénovations par geste et à maintenir le budget 2026 pour MaPrimeRénov’.
Warmup se lance dans le chauffage au sol hydraulique
La nouvelle gamme de solutions chauffantes hydrauliques de Warmup marque la prochaine génération de chauffage au sol écoénergétique.
Sécurité, santé, bien-être, économies… la domotique sur tous les fronts
Domotique : confort, économies d’énergie et sécurité au quotidien. Équipements connectés, obligations 2027 et impact sur la performance des logements.
Formation : La Solive ouvre un campus à Lille
Depuis le 6 octobre, un nouveau campus de l’école « La Solive » a ouvert à Lille. Les personnes en reconversion pourront se former au métier de « chef de projet en rénovation énergétique » ou de « conducteur...