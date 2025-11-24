Podcast
Les professionnels du thermostat réclament le maintien de l'obligation à 2027

Rénovation énergétique

Publié le 24 novembre 2025, mis à jour le 24 novembre 2025 à 16h43, par Raphaël Barrou

Initialement prévue pour 2027, la généralisation des thermostats dans les bâtiments pourrait être repoussée à 2030. Une décision critiquée par six organisations du secteur, qui y voient une occasion manquée de réduire immédiatement les émissions de CO₂ et une nouvelle source d’instabilité pour une filière déjà fragilisée.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

En théorie, tous les bâtiments résidentiels et tertiaires, neufs comme existants, devraient être équipés de thermostats d'ici 2027. Mais la mesure pourrait être reportée à 2030. Pour les professionnels du secteur, l'annonce du gouvernement à ce sujet s'est faite « en catimini » et risque de priver le pays « d’un gisement de diminution immédiate de nos émissions carbone »

Six organisations critiquent l'annonce du gouvernement

 

Dans un communiqué signé par six organisations (FFIE, Coedis, ACR syndicat, Ignes, Luciole et UFE), les professionnels ont critiqué la marche arrière de l'exécutif. « Ce report sans sommation, qui ajoute de l’instabilité à l’instabilité, porterait un nouveau coup à une filière économique qui, à la demande des pouvoirs publics, s’est mobilisée depuis la crise énergétique pour fabriquer, distribuer et installer ces équipements. » 

Un tel report, selon les signataires du texte, consituerait « un recul environnemental majeur » dans la stratégie visant à sortir des énergies fossiles. Ils estiment par exemple que la généralisation des thermostats ferait économiser « 3 millions de tonnes de CO2 par an ». L'obligation d'ici 2027 avait pourtant été promue comme l'une des priorités énergétiques à l’automne 2022. 

Des politiques de soutien à la rénovation jugées démobilisatrices par les signataires

 

« La filière déplore vivement un report qui viendrait ajouter l’instabilité réglementaire à l’instabilité des aides, à un moment où toutes les politiques de soutien à la rénovation et à l’efficacité énergétique des bâtiments sont victimes d’un phénomène de « stop and go » démobilisateur auprès des acteurs économiques et des Français », lit-on dans leur communiqué des organisations.

Celles-ci réclament ainsi au gouvernement de faire marche arrière et de ne pas retarder l'application de l'obligation. 

Par Raphaël Barrou

