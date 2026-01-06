TRIBUNE - La lumière naturelle, un levier d’économie d’énergie trop peu exploité et un atout essentiel pour la santé des occupants. Le point avec Serge Chalmandrier, ingénieur et spécialiste de la lumière naturelle chez Kingspan Light + Air.

Alors que l'on voit sortir de terre des bâtiments logistiques complètement clos, la lumière naturelle semble demeurer un outil de décarbonation impensé pour les acteurs du bâtiment. Pourtant, dans le contexte actuel de quête de sobriété, de décarbonation et d’efficacité énergétique, la lumière naturelle peut-être un levier important.

In fine, les solutions qui permettent de ramener de la lumière naturelle ne font l’objet d’aucun dispositif incitatif (alors que la lumière artificielle par LED est couverte par les CEE). Une étude inédite pour Kingspan Light + Air livre justement un « éclairage » nouveau sur les bénéfices de la lumière du jour.

Santé au travail : les bienfaits de la lumière naturelle déjà largement attestés

L’éclairement naturel fait référence à la dotation intentionnelle des bâtiments en fenêtres, puits de lumière et autres ouvertures, dans le but d’y laisser entrer autant de lumière naturelle que possible.

©Kingspan Light + Air ©Kingspan Light + Air Précédent Suivant

La lumière du jour, gratuite, abondante et inépuisable, est l’une des ressources les plus efficaces pour réduire la consommation énergétique d’un bâtiment, tout en améliorant la qualité de vie et la santé de ses occupants.

Selon Alan Hedge, ergonomiste et spécialiste du confort en bureau : « La lumière naturelle est l’outil le plus efficace pour améliorer la santé physique et mentale des occupants d’un bâtiment.»

L’association Eurolux, qui réunit plusieurs associations nationales de fabricants de fenêtre de toits et d’exutoires de fumée à l’échelle européenne, met en évidence la relation directe entre l’accès à la lumière du jour et l’augmentation du niveau d'attention des élèves, avec une amélioration de leurs résultats scolaires jusqu'à 25 %.

Une étude de l’université de Cornell révèle que les employés travaillant dans des bureaux bien exposés à la lumière naturelle ont rapporté une réduction de 84 % des symptômes tels que la fatigue des yeux, les maux de tête et la vision floue.



Une étude inédite Kingspan livre des résultats sans appel sur les gains financiers et de confort



Kingspan Light + Air, spécialiste des solutions de désenfumage, ventilation et éclairage naturels, dévoile les résultats d’une étude inédite qui compare les économies d’énergie réalisées sur un même bâtiment (500m2) avec 3 simulations de solutions d’éclairage :

Source : Kingspan Light + Air La consommation mensuelle d’éclairage en kWh avec les solutions de lumière naturelle Kingspan Light + Air - Source : Kingspan Light + Air Précédent Suivant

La lumière naturelle avec une solution de type « voûte filante » permet de diviser la facture électrique par deux.

Côté autonomie lumineuse, on passe de 18 % pour un bâtiment non équipé en solution d’éclairage naturel à 50 % avec une solution d’éclairage naturel classique et jusqu’à 58 % pour une solution type « voûte filante ».

La lumière naturelle impacte directement le confort des occupants qui passe de 38 % dans un bâtiment non équipé en solution d’éclairage naturel à 69 % dans un bâtiment équipé avec des solutions de « voûte filante ».



Cette étude inédite sur la lumière naturelle met en évidence trois leviers pour exploiter tout son potentiel :

Pas de décarbonation sans lumière naturelle : il faut installer un « réflexe lumière naturelle » dans la phase de conception ou de rénovation d’un bâtiment . On ne peut pas décarboner efficacement un bâtiment sans tirer parti de la lumière naturelle qui permet de réduire significativement sa consommation d’énergie, tout au long de l’année, avec des pics de performance lors des périodes d’ensoleillement importantes.

. On ne peut pas décarboner efficacement un bâtiment sans tirer parti de la lumière naturelle qui permet de réduire significativement sa consommation d’énergie, tout au long de l’année, avec des pics de performance lors des périodes d’ensoleillement importantes. La combinaison de solutions pour maximiser les bénéfices : désenfumage, puits de lumière, voutes, ces dispositifs sont conçus pour se compléter, et offrir à la fois sécurité, confort et luminosité . La lumière naturelle se déploie pleinement lorsqu’on la considère dans une approche globale.

. La lumière naturelle se déploie pleinement lorsqu’on la considère dans une approche globale. Une approche au bénéfice de la santé des occupants : concevoir des bâtiments lumineux c’est aussi penser à la qualité de vie des occupants, construire des espaces où l’humain retrouve sa place au centre des réflexions.

La lumière du jour, grande oubliée des politiques destinées à améliorer le parc bâti tertiaire en France

Selon l’Ademe, l'éclairage consommerait, aujourd'hui en France, 42 térawattheures (TWh) par an d'énergie, soit environ 10 % de la consommation nationale totale d'électricité. Et 59 % de la consommation totale de l'éclairage a pour origine les bâtiments tertiaires.

Une étude Kingspan et CTB révèle que seuls 54 % des maîtres d’œuvre déclarent intégrer l’éclairage naturel dans leurs projets, en façade comme en toiture.

La rénovation et l'amélioration de la qualité des luminaires dans le parc tertiaire permettrait de réaliser jusqu'à 60 % d'économies d'énergie. L’enseignement est simple : si l’on veut vraiment améliorer la performance globale des bâtiments, cela passe aussi par l’éclairage.

Pourtant, le Centre d'études et de recherches économiques sur l'énergie (Ceren) a présenté, le 16 janvier 2025, une étude commandée par l'Ademe, qui montre que seuls 15 % des bâtiments tertiaires ont rénové leur éclairage, malgré leur obligation de respecter l'arrêté dit « RT Existant par élément » (ou l'arrêté Rénovation), entré en vigueur le 1er janvier 2018. Mais ni la réglementation ni les dispositifs d’aide actuels ne l’encouragent réellement.

Économie d’énergie et bien-être sur la santé des occupants, le constat est sans appel : il faut incorporer plus généreusement la lumière naturelle dans les travaux de rénovations et la construction de nouveaux bâtiments.

Alors que l’éclairage LED est subventionné car il consomme moins et permet de faire des économies, la lumière naturelle est, elle, entièrement gratuite ! Il est temps de considérer davantage cette solution comme outil de décarbonation et de lui donner la place qu’elle mérite dans la conception architecturale et la rénovation du parc tertiaire et logistique. Dans un monde de plus en plus instable, nous devons miser sur une énergie que personne ne peut nous taxer, contrôler ou couper : celle du soleil.

Des aides existent déjà pour équiper les bâtiments en LED, à quand une aide pour l’éclairage naturel !



Par Serge Chalmandrier, ingénieur et spécialiste de la lumière naturelle chez Kingspan Light + Air.

→ Envie d’aller plus loin ? Écoutez notre podcast pour décrypter l’actu du BTP en quelques minutes.