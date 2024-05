La tour Triangle bientôt rabotée ? C’est ce que demande en tout cas le Conseil de Paris, qui a adopté un texte visant à réduire la hauteur de la bâtisse. Celle-ci fait polémique depuis son élaboration il y a 16 ans.

La tour Triangle continue de faire parler d’elle. Sa construction à Paris avait été lancée en février 2022, mais reste ciblée par les critiques. Tout particulièrement par les élus écologistes parisiens, qui avaient demandé l’arrêt du chantier en juillet 2022.

Ce mardi, ce sont à la fois les Verts mais aussi les oppositions de droite et du centre qui confrontent la maire PS Anne Hidalgo sur ce projet.

Ce soir, EELV rejoint l’opposition en votant l’arrêt de la construction de la #TourTriangle. Le vote est consultatif et n’engage à rien.

EELV reste donc dans la majorité qu’elle vient d’humilier ce soir. La soupe est bonne pic.twitter.com/XCIA8h1et4 — Aurélien Véron (@aurelien_veron) May 22, 2024

Le Conseil municipal de Paris a adopté un texte réclamant la diminution de la tour Triangle. 85 voix ont été récoltées, réparties entre quatre groupes d’opposition : LR et apparentés pro et anti-Dati, MoDem, Renaissance et Horizons. Les voix contre ont été dénombrées à 63 (PS et PCF).

Éviter la « catastrophe urbaine » et l’« absurdité écologique » selon l’opposition

Le texte, présenté par l'écologiste Émile Meunier, demande que la Ville de Paris « mette en oeuvre tous les moyens nécessaires pour faire évoluer le projet de la tour Triangle, notamment en diminuant sa hauteur et en augmentant la part de logements ».

Vote solennel du Conseil de Paris pour arrêter les travaux de la tour triangle. La force de la volonté contre les forces de l’argent.

Mme Hidalgo a la responsabilité de réunir les parties prenantes pour négocier.

Merci aux associations qui se battent depuis le début. pic.twitter.com/KFrI8pyqHE — Emile Meunier (@emilemeunier) May 22, 2024

Pour rappel, le projet de la tour Triangle prévoit essentiellement des bureaux. Sa livraison est prévue en 2026 pour un coût annoncé de 660 millions d’euros en 2022. Avec ses 180 mètres de hauteur, la bâtisse devrait être la troisième plus haute dans la capitale, après les tours Eiffel et Montparnasse.

« Personne d'un peu orgueilleux sur l'écologie ne pourra aller décemment à son inauguration », a tâclé Emile Meunier, qui voit derrière ce chantier une « absurdité écologique ». L’écologiste réclame une remise à plat du projet et de le réimaginer en aménagement des jardins suspendus, à la manière du « Ground Zero » à New York.

Pour le premier adjoint à mairie de Paris Emmanuel Grégoire, il s’agit d’un voeu « impossible à mettre en oeuvre ». Réduire la hauteur de la tour « ne pourrait procéder que du titulaire du bail », c’est-à-dire le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW). Or ce dernier n'a « aucunement l'intention de renoncer à un projet d'investissement qui en coûterait des centaines de millions d'euros », a ajouté l'adjoint à l'urbanisme. Pour l’heure, la tour Triangle compte 7 étages sur les 42 prévus.

Philippe Goujon, maire LR du XVème arrondissement soutient de son côté ce voeu « un peu fou » et « peu réaliste » afin d'empêcher une « catastrophe urbaine ».

"Ce n'est vraiment pas la peine d'entonner tous vos discours pour la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution, pour en arriver à un projet aussi aberrant écologiquement" que la #TourTriangle, dénonce @Philippe_Goujon en #ConseildeParispic.twitter.com/sPpxId9opw — Changer Paris (@GpeChangerParis) May 22, 2024

Virginie Kroun

Photo de Une : X @GpeChangerParis