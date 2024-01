Le Village olympique nous ouvre ses portes à quelques mois des Jeux

Le chantier du Village olympique des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui s’étale sur Saint-Ouen-sur-Seine, Saint-Denis et l’île Saint-Denis, vient tout juste de se terminer. Ce projet d’envergure, qui s’étale sur 52 hectares, nous a ouvert ses portes à quelques mois de l’arrivée des premiers athlètes. Petit tour du propriétaire.

C’est la fin d’un chantier titanesque qui avait débuté officiellement en 2021. Le Village olympique des Jeux de Paris 2024 sera fin prêt à recevoir les athlètes venus des quatre coins du globe. À quelques mois de cette grande échéance, la Solideo, chargée de la construction et de la rénovation des infrastructures olympiques et paralympiques, nous a ouvert les portes du village pour une visite avant l’heure.

Cette nouvelle ville, qui vient tout juste de sortir de terre, s’étale sur une surface de 52 hectares, soit l’équivalent de 70 terrains de football. Elle prend pied sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et sur l’île Saint-Denis (93). Le Village se divise en 4 secteurs qui, à eux tous, comptent une quarantaine de bâtiments destinés à accueillir les athlètes.

Un tableau comme source d’inspiration

C’est au cœur du quartier D, situé en bordure de Seine, que s’est déroulée la visite en présence notamment de Florence Chahid-Nourai, directrice de projet Île-de-France chez Icade, et de l’architecte belge Anne Mie Depuydt. Cette dernière s’est inspirée du tableau Évidence , du peintre Américain Philip Guston, pour le choix des couleurs de la façade des bâtiments. Survolant un large spectre de coloris qui peuvent rappeler les différentes nuances de la terre, tous les bâtiments sont teintés de rose, de vert, d’orange ou de bleu aux éclats plus ou moins ternes.

La saison n’est pas vraiment propice au verdoiement des arbres, et ceux-ci sont encore clairement trop jeunes, mais près de 9 000 arbres et arbustes ont été plantés afin de végétaliser les espaces publics. Toute cette végétation donnera l’illusion d’une forêt dans la ville, en plus de participer à la baisse des températures pendant les périodes estivales, en luttant contre les îlots de chaleur.

Des logements adaptés pour tous

En entrant dans les bâtiments, dont les toits ont tous été exploités afin d’y installer de la végétalisation ou des panneaux photovoltaïques, les appartements se dévoilent à nous. Chacun d’entre eux a été pensé de façon à pouvoir héberger un athlète paralympique. Tout a été réfléchi afin que n’importe quel athlète, quel que soit son handicap, puisse se mouvoir et vivre correctement au sein de son logement provisoire.

Les appartements sont donc dotés de douches à l'italienne, les interrupteurs ne sont pas de la même couleur que les murs, afin de faciliter la tâche des malvoyants, la largeur des portes et des couloirs a été adapté, et les prises électriques ont été placées à bonne hauteur, afin d’être à la portée de tous.

Aucun des appartements n’est doté de cuisine, car les athlètes ne prendront pas leur repas dans les appartements. Aucun de ces derniers n’est équipé de meuble non plus, puisque c’est Paris 2024 qui se chargera de les meubler. Chaque chambre est équipée de cloisons provisoires, commandées par la Solideo à Placo, marque du groupe Saint-Gobain. Celles-ci doivent être démontées après les Jeux Olympiques, et seront réemployées par la suite pour un nouvel ouvrage.

Quel avenir après les Jeux Olympiques ?

À ce propos, quelle sera la vie pour le Village après les Jeux de Paris 2024 ? Celui-ci se transformera en quartier qui accueillera de futurs résidents et des bureaux. 6 000 habitants viendront remplir ces logements, dont 25 % d’entre eux seront des logements sociaux. Les appartements sont d’ores et déjà en vente.

Paris 2024 rendra les clés à la Solideo le 1er novembre prochain. Celle-ci se donne environ 1 an pour démonter ce qui a besoin de l’être, installer des cuisines etc. En bref, transformer des chambres d’athlètes en véritable appartement pouvant accueillir des familles ou des bureaux.

Pour l’heure, le prix au mètre carré de ces appartements est de 6 900 €. Il n’est pas impossible de voir ces prix baisser, car ces logements peinent à trouver preneur parmi les particuliers.

Jérémy Leduc

Photo de Une : JL