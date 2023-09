Avant le début des JO de 2024, les travaux s'accélèrent à Paris

Aménagement des portes de la capitale, pistes cyclables, rues piétonnes, cours d'école, Champs-Élysées ... Le rythme des travaux publics s'intensifie à Paris avant les Jeux Olympiques de 2024. Des travaux qui devraient s’accélérer d’ici 202, puis qui reprendront le même rythme une fois les JO terminés, a annoncé la mairie de Paris ce mercredi.

Alors que la date des Jeux Olympiques de 2024 se rapproche à grand pas, la ville de Paris a annoncé accélérer le rythme des travaux dans la capitale, avant le début de l’événement. « On va avoir une accélération avant, en 2023, et après on finira en 2024 et 2025 », a indiqué lors d'un point presse l'adjoint à la construction publique, Jacques Baudrier, évoquant de fait un « petit creux pendant les JO ».

De nouveaux chantiers lancés dès cet été

En juin, les chantiers de la ville ne représentent que 9 % de la totalité des plus de 5 000 chantiers de la capitale, mais presque la moitié (46 %) de la surface concernée. Les travaux sur les bâtiments privés quant à eux sont majoritaires, avec près de 62 % des chantiers.

Cet été, la municipalité mènera près de 1 800 chantiers dans ses écoles, collèges, crèches, lieux culturels et piscines, pour un montant global de 170 millions d'euros. Elle réalisera notamment 27 cours d'écoles végétalisées et 21 « rues aux écoles » rendues piétonnes ou semi-piétonnes, tandis que les travaux sur les pistes cyclables démarreront ou se poursuivront sur des axes stratégiques comme les Grands boulevards, l'avenue de la République et la rue La Fayette.

La direction de la voirie lancera également 34 chantiers « embellir votre quartier », en les regroupant avec ceux des opérateurs - tels qu’Enedis, RTE, GRDF ou encore Eau de Paris - afin que le quartier ne subisse qu'une seule période resserrée de travaux.

En matière de gros chantiers, l'extension du tramway se poursuit dans le nord-ouest, où les travaux de la Porte Maillot démarrent avec pour objectif « d’être livrés pour les Jeux », malgré les retards et surcoûts du prolongement du RER E, a indiqué Jacques Baudrier. Les travaux d'une autre porte, celle de La Chapelle, démarreront à l'automne pour se terminer eux aussi avant les JO, à l’instar de l'Arena située dans ce quartier, d’une première rénovation des Champs-Elysées, ou de la forêt urbaine de la place de la Catalogne, près de Montparnasse.

Concernant le réaménagement de la perspective allant du Trocadéro à la Tour Eiffel, un projet auquel le préfet de police Didier Lallement s'oppose, Anne Hidalgo a écrit à la Première ministre Elisabeth Borne pour tenter de débloquer la situation, a indiqué l'entourage de l’adjoint à la construction publique.



Robin Schmidt (avec AFP)

Photo de une : Adobe stock