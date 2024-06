Ce lundi 24 juin, le projet « Olympium » a été inauguré. Le Village olympique de Lille se compose de près de 500 chambres comprenant des lits de plus de 2 mètres. La structure accueillera notamment les équipes françaises, masculine et féminine, de handball.

Le Village olympique n’est pas établi qu’à Saint-Denis. Il prendra ses quartiers à Villeneuve d'Ascq (Nord) à côté de Lille. Nommée « Olympium », la structure a été inaugurée ce lundi 24 juin. Elle accueillera les équipes de basket et de handball.

36 matches du premier tour de basket - entre le 27 juillet et 4 août - et 16 rencontres des phases finales de handball - du 6 au 11 août - se dérouleront au stade Pierre-Mauroy, à quelques minutes de trajet de la résidence.

Une résidence étudiante et un centre d'hébergement pour les sportifs dans le futur



Avec 495 chambres, du T1 au T3, 550 lits de 2,20 m de long, le Village olympique de Lille tend à bien accueillir les athlètes. Y seront notamment hébergés les équipes de France masculine et féminine de hand à partir des quarts de finale - en cas de qualification - comme l'équipe de France féminine de basket lors du tour préliminaire.

L'équipe américaine de basket - et ses stars NBA - n’y éliront cependant pas domicile. Ni même l’équipe française de basket masculine, ce que déplore Damien Castelain, président de la Métropole européenne de Lille. « Ils vont le regretter, parce qu'ils n'ont pas vu le site », a-t-il souri.

Or, à un mois du lancement des Jeux, le 26 juillet, tout n’est pas encore prêt : des matelas sont encore dans leurs housses, tandis que certaines pièces n’ont pas été encore époussetées. L’inauguration signifie que « la résidence ne souffrira plus de retard » et qu'il « n’y a plus de sujets qui peuvent nous perturber », a assuré à l’AFP Yannick Le Borgne, responsable pour le comité d'organisation des Jeux olympiques de la tenue des événements à Lille.

Lancé en octobre 2022, le chantier a été porté par le promoteur Adim Nord Picardie, filiale de Vinci, et le co-promoteur Bouygues Immobilier. À partir de septembre, le Village olympique de Lille se divisera entre une résidence étudiante et un centre d'hébergement pour les sportifs en formation dans la métropole.

Une métropole lilloise, terre d’accueil pour les sportifs des clubs de haut-niveau : tel semble le rêve de Damien Castelain. Déjà dans les environs, évoluent le club féminin de basket de Villeneuve-d'Ascq, champion de France en titre, et le club masculin de rugby de Marcq-en-Baroeul, qui n’est pas passé loin de la montée en troisième division, lors de la précédente saison.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : X @DamienCastelain