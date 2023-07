L’AQC lance les Assises de la Construction Durable en Outre-mer

L’Agence Qualité Construction (AQC) lance les Assises de la Construction Durable en Outre-mer. Cette opération, qui intervient dans le cadre du programme OMBREE (programme inter Outre-Mer pour des Bâtiments Résilients et Économes en Énergie) a pour but de proposer des processus de production de référentiels adaptés aux spécificités de ces territoires.

C’est une opération inédite qui devait être attendue depuis longtemps par les locaux. Les instances ultramarines et hexagonales vont désormais plancher ensemble sur la création de référentiels adaptés à la construction en Outre-mer. De quoi améliorer grandement la qualité des bâtiments ultramarins, puisque jusqu’à cette date, les référentiels conçus pour la construction dans l’Hexagone n’étaient pas vraiment adaptés aux spécificités ultramarines, comme le spécifiait un rapport du sénateur Magras datant de 2018.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité du PLOM (Plan Logement Outre-Mer), prolongé pour l'année 2023.

« Depuis 2015 avec PACTE et jusqu’à aujourd’hui avec le programme OMBREE, l’AQC n’a cessé d’intensifier ses actions au bénéfice d’une amélioration de la qualité de la construction sur les territoires ultramarins. Pour ce faire, elle s’est toujours appuyée sur l’expertise locale. L’organisation de ces Assises est une occasion unique d’aller plus loin en rassemblant les professionnels ultramarins impliqués dans la construction durable autour de propositions coordonnées qui respectent leurs spécificités », explique Philippe Estingoy, directeur de l’AQC.

Débuter par un appel à contributeurs locaux

Dans le cadre de ces Assises, un dispositif complet a été planifié depuis des mois. Celui-ci est composé de trois parties : un appel à contributeurs pour organiser des ateliers dans les territoires, des master-classes en ligne à la rentrée et enfin des ateliers conclusifs.

La première étape de ces Assises consiste donc l’appel à contributeurs. Celui-ci est ouvert depuis le 15 juin dernier, et les professionnels de la construction, les acteurs institutionnels et organisations (chambre des métiers, associations, fédérations, CCI etc.) des territoires ultramarins sont invités à s’inscrire jusqu’au 4 septembre 2023 sur ce lien.

De quoi leur permettre de formuler des propositions qui seront mises à l’ordre du jour lors d’ateliers locaux organisés dans les territoires.

« Les Assises de la Construction durable en Outre-mer s’inscrivent dans la droite ligne des travaux entrepris sur les territoires depuis de longues années pour certains, et par la Commission BTP/Logement de la FEDOM qui milite pour la mise en place de cellules locales de validation de conformité. L’étude qu’elle a pilotée à ce sujet en a démontré la pertinence et la nécessité. Car structurer et animer la filière d’expertise locale en lien avec les besoins des entreprises, dans les bassins Antilles-Guyane et Océan indien, est un enjeu économique, financier et environnemental majeur auquel ces Assises donneront toute sa dimension », rapporte Françoise de Palmas, Secrétaire générale de la FEDOM (Fédération des Entreprises des Outre-mer).

Une feuille de route définie par divers ateliers et webmaster classes

À la suite de cet appel à contributeurs, quatre ateliers locaux seront organisés dans les DROM entre septembre 2023 et janvier 2024, afin que les acteurs locaux puissent partager leurs connaissances et réfléchir à des propositions autour des quatre thèmes suivant :

1 - Adaptation et production de référentiels techniques de mise en œuvre vis-à-vis des contraintes environnementales, des matériaux disponibles localement et de la vulnérabilité des constructions

2 - Adaptation et production de référentiels vis-à-vis des usages et spécificités culturelles

3 - Contributions scientifiques locales à l’adaptation/production de référentiels et au contrôle de qualité

4 - Capitalisation de savoir-faire et utilisation de produits issus de zones géographiques proches en favorisant l’interopérabilité des normes et référentiels (marquage CE/NF des matériaux, produits, référentiels de mise en œuvre, commissions de normalisation régionales…).

Des webmaster classes sur des thématiques complémentaires seront également organisées, ainsi que des ateliers conclusifs, réunissant les contributeurs-rapporteurs désignés parmi les contributeurs dans chaque territoire, et ayant participé aux ateliers et aux webmaster classes.

Les propositions seront formulées sous la forme de feuilles de route communes qui seront reprises dans un livre blanc, qui permettra de mettre en œuvre un système de production de référentiels ultramarins (instances représentatives, gouvernance, circuit de validation…).

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock