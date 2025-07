Eiffage et le port de Marseille Fos ont signé un partenariat le 24 juillet. Le major du BTP sera ainsi chargé de la réalisation et l’exploitation du nouveau siège de cette institution maritime. Un chantier mêlant construction et réhabilitation, dont les contours seront révélés vers fin 2025.

Chaque année, le port de Marseille Fos accueille environ 10 000 navires et 4 millions de passagers. Le tout pour plus de 70 millions de tonnes de marchandises. « Le siège actuel du Port a plus de cinquante ans. Que ce soit pour nos salariés, nos clients ou nos partenaires, il était nécessaire que notre établissement public se dote de locaux aux standards du XXIème siècle », estime Hervé Martel, président du directoire de l’infrastructure. Un nouveau chantier sera donc à l’œuvre, confié à Eiffage après signature d’un contrat de partenariat le 24 juillet. Eiffage Concessions devient ainsi « attributaire du marché de partenariat pour le financement, la conception, la construction et la maintenance du nouveau siège du port de Marseille Fos», lit-on dans son communiqué. Un « projet alliant construction neuve et reconversion architecturale » 120 millions d’euros seront investis dans cette opération immobilière. « Ce bâtiment, qui sera érigé place de la Joliette, aura une vraie portée symbolique. Celle d’un port plus ouvert sur la ville, assumant sa modernité et poursuivant son développement et ses activités, y compris dans sa frange Sud », expose Hervé Martel. Concrètement, le nouveau siège du port s’étendra sur 8 800 m2, incluant aussi son Institut de formation. Un ensemble visant les certifications environnementales BDM Argent et HQE. Les salariés du port de Marseille Fos seront accueillis dès 2028, suite à des travaux menés par un groupement. Celui-ci rassemble Eiffage Construction, Eiffage Énergie Systèmes et Eiffage Génie Civil à l’échelle du major du BTP. Les cabinets d’architectes Corinne Vezzoni & Associés et Matonti-Politi Architecture & Patrimoine, ainsi que les bureaux d’études Projex et TPFI interviendront sur le projet. Précisons que l’îlot autour de ce bâtiment fera l’objet de la réhabilitation de la double halle patrimoniale, datée du XIXème siècle. Des « immeubles de bureaux, un Port Center, un espace muséal, un auditorium, des commerces et des restaurants » s’y grefferont également. Eiffage Immobilier valorisera ce foncier de 16 600 m2 de surface de plancher. Date de livraison : 2030. En attendant de franchir ces points d’étapes, le projet architectural autour du port de Marseille Fos sera dévoilé fin septembre 2025. « Nous sommes très fiers de la confiance accordée par le port de Marseille Fos, au groupe Eiffage et ses partenaires, pour la réalisation clé en main de ce projet alliant construction neuve et reconversion architecturale, dont nous assurerons l’ensemble du financement », se réjouit Cécile Cambier, directrice des Concessions d’Eiffage. Décidément, le groupe fait le plein de projets, entre le nouveau siège de Frontex à Varsovie (Pologne) et l'élaboration de liants végétaux pour l'industrie routière. Par Virginie Kroun