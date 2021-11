Le skatepark en béton, une affaire qui roule ?

Lundi 22 novembre, le SNBPE et le GIP Skateparks de France ont annoncé un « rapprochement », afin de développer des solutions de skateparks en béton et en prime bas carbone. Une initiative de plus pour la filière, qui tend à poursuivre son verdissement tout en évitant les pénuries.

Le béton a encore des beaux jours dans la construction de skateparks. C’est ce qu’on constate face au rapprochement entre le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) et le groupement interprofessionnel (GIP) Skateparks de France, annoncé ce lundi 22 novembre. L’idée ? « Proposer ensemble des solutions béton adaptées à la construction de ces équipements urbains », résume un communiqué de la SNBPE. Le syndicat voit en ces équipements des espaces « libres », « durables », « intégrés à leur environnement, qu'il soit urbain ou naturel » tout en restant facteurs de « bien-être » et de « lien social » dans les villes. Vers des skateparks bas carbone

Il faut dire que les terrains de skate sont en expansion depuis ces vingt dernières années. Pour preuve, selon les chiffres 2018 du ministère chargé des Sports, 3 309 skateparks étaient déjà ouverts au public en France. Les membres du GIP Skateparks de France, quant à eux, ont piloté la création de 60 skateparks pour la seule année 2020, alors marquée par les confinements donc l’interruption de chantiers.

Le skateboard mais aussi le BMX ont même été introduits aux Jeux Olympiques. De quoi inciter les fédérations de Skateboard et de BMX à présenter des réponses au plan France 2030 « 5 000 équipements sportifs pour 2024 », promis par le président Emmanuel Macron en octobre dernier.

Un défi de taille auquel le béton peut répondre, par sa capacité à produire des rampes de skate, avec « des possibilités quasi infinies de création, un maximum de sécurité aux usagers et un minimum d'entretien pour les collectivités, le tout pour un budget maitrisé », assure la SNBPE.





Par ailleurs, le syndicat défend un projet des skateparks bas carbone. Une norme AFNOR NF EN 14 974 « Skateparks » de mai 2019 mais également la certification HQE dédiée aux équipements sportifs, née en 2011, réglementent en ce sens le travail des maîtres d’œuvre et entreprises de construction. Sans compter les objectifs de décarbonation du béton, définis récemment par la filière à l'échelle mondiale.

Petit point d’interrogation toutefois sur la construction des skateparks en béton : la pénurie des matériaux. D’après la SNBPE, le béton, « produit et mis en œuvre localement avec des boucles courtes », ne devrait pas souffrir de problèmes d’approvisionnement.

Constat que laisse aussi espérer les derniers chiffres de l’Unicem sur l’activité du béton prêt à l’emploi, qui aurait augmenté de 6,5 % par rapport à août. Une embellie qui n’est toutefois pas à l’abri de fluctuations. Les futurs projets de la SNBPE et du GIP Skateparks de France restent donc une affaire à suivre.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock



Virginie.kroun