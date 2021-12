Algar élargit sa solution aux constructeurs

Suite à une levée de fonds de 3,2 millions d’euros fin novembre, la start-up Algar développe sa solution d’accompagnement aux procédures d’autorisations d’urbanisme. Deux nouvelles offres, spécifiques aux professionnels, voient ainsi le jour : Algar Pro et Algar CIM.

Née en 2016, la proptech lilloise Algar, anciennement « Permettez-moi de construire », annonçait vendredi 19 novembre une levée de fonds de 3,2 millions d’euros, opérée auprès du groupe EDF. Le financement servira à développer, à destination de ses professionnels, sa solution facilitant les procédures d’urbanisme.

Deux nouvelles offres Algar dédiées aux professionnels



Pensé d’abord pour les particuliers, le service numérique d’Algar accompagne ces derniers sur les démarches d’obtention d’autorisations d’urbanisme : analyse des règlements, constitution du dossier, impression et envoi à la mairie. En parallèle, le propriétaire peut suivre sur un tableau de bord l’avancement du dossier et recevoir un panneau réglementaire, nécessaire pour avoir le feu vert sur ses travaux.

Une solution bienvenue, quand on sait que les maires rechignent parfois à signer les permis de construire selon la FPI. Il faut dire que la crise sanitaire a impacté les autorisations de chantiers en 2020, ayant chuté de -14,7 % sur l'année. Malgré un plus grand dynamisme en 2021, les permis de construire restent toujours en-dessous des niveaux d’avant-crise.

Grâce au financement remporté fin novembre, la start-up donne naissance à deux nouvelles offres consacrées aux professionnels du BTP.



La première, nommée Algar Pro, s’adresse aux artisans, courtiers en travaux, maîtres d’oeuvre, marchands de biens ou architectes d’intérieur. Il arrive que leurs clients propriétaires fassent appel à eux en tant qu'intermédiaire dans la demande d’autorisations. Avec ce service BtoBtoC d’Algar, les professionnels du bâtiment peuvent simplifier leur démarche tout en assurant leurs missions principales.

La start-up veut aussi aider plus spécifiquement les constructeurs de maisons individuelles, à travers le module Algar CMI. Les intéressés peuvent ainsi externaliser une partie ou l’intégralité de la gestion des procédures de permis de construire.

À côté de ces nouvelles offres, Algar prévoit la création d’une marketplace, « qui permettra à nos clients de trouver les meilleurs produits et services pour mener à bien leurs projets (artisans, financements, produits et matériaux, etc.) », détaille Aurélien De Nunzio, CEO d'Algar. Des projets par lesquels Algar entend bien accélérer son développement et recruter nouveaux talents.

Virginie Kroun

Photo de Une : Algar