Paris à 50°C : 85 recommandations pour s'adapter aux vagues de chaleur

Les élus parisiens ont récemment publié un rapport intitulé « Paris à 50°C », qui comprend 85 recommandations visant à adapter la ville aux vagues de chaleur qui se multiplient, et qui pourraient bientôt atteindre des niveaux sans précédent.

Selon les prévisions, Paris pourrait connaître en moyenne 34 jours de canicule par an d'ici 2080, soit plus du double par rapport aux années 2010. Le nombre de nuits tropicales pourrait également passer de 5 à 35 par an.

Multiplier les lieux de rafraîchissement dans la capitale

La mission « Paris à 50°C » a donc voulu préparer la capitale à des changements majeurs dans la durée, la fréquence, l'intensité et le positionnement des canicules dans l'année.

Parmi les mesures phares : la débitumisation des rues de la ville, la végétalisation des façades les plus exposées à la chaleur, l'ombrage des grandes places et avenues, ainsi que la création de toits-terrasses collectifs, et une production d'énergie renouvelable.

La mission recommande également de remplacer les places de parking et de vélo par du gazon ou des pavés enherbés, de peindre les toits plats et non patrimoniaux avec un revêtement clair pour réduire l'absorption de la chaleur, et de renforcer l'isolation intérieure des bâtiments historiques sur leurs derniers étages.

Par ailleurs, les élus demandent la multiplication des lieux de rafraîchissement dans la ville, y compris la baignade dans la Seine après les Jeux Olympiques de Paris 2024, ainsi que l'expérimentation de la baignade dans la partie souterraine du canal Saint-Martin.

Les élus, de tous les groupes politiques, soutiennent également que « la ville doit se préparer à l'évitement d'un dôme de chaleur à Paris », avec « des espaces refuges » pour y passer la nuit, tels que des souterrains, des parkings, ou encore des stations de métro désaffectées.

Ces recommandations pourront être intégrées à deux textes actuellement révisés par l'exécutif de gauche, le plan local d'urbanisme (PLU) et le Plan climatique, qui seront présentés au conseil municipal en juin et juillet.

Marie Gérald

