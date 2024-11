La Ville de Paris accélère sa transition écologique avec son quatrième plan climat. Entre neutralité carbone, espaces verts, îlots de fraîcheur et économies d'eau, 400 mesures visent à faire de Paris un modèle d'urbanisme durable.

Alors que les projections météorologiques indiquent des températures atteignant les 50°C d’ici 2050, la Ville de Paris a dévoilé la version finale de son quatrième plan climatique (2024-2030) qui contient 400 mesures.

Ce plan fait partie d’une stratégie plus large qui sera examinée lors du Conseil de Paris, du 19 au 22 novembre, comprenant également un plan local d’urbanisme bioclimatique.

Dan Lert, adjoint en charge de la Transition écologique, a exprimé la nécessité d’« agir plus vite, plus fort » et de redéfinir le développement urbain de Paris.

Un îlot de fraîcheur pour chaque quartier parisien

L’objectif : faire de Paris une ville neutre en carbone d’ici 2050. Pour cela, la mairie envisage la création de 300 hectares de nouveaux espaces verts, la plantation de 170 000 arbres et la garantie qu’un îlot de fraîcheur soit accessible à moins de sept minutes de marche pour chaque Parisien.

En outre, 40 % du territoire sera désimperméabilisé pour limiter les effets d’îlots de chaleur et permettre une meilleure infiltration de l’eau.

La végétalisation s’inscrit également dans cette démarche, visant à transformer Paris d’une ville « avec des jardins » en une « ville-jardin », selon Christophe Najdovski, chargé adjoint de la végétalisation. L’ambition est d’intégrer la nature partout, dans les rues, sur les toits, et même sur les murs.

Le plan inclut aussi un objectif de 5 000 logements sociaux rénovés chaque année.

Pour garantir un approvisionnement énergétique propre, l’administration parisienne prévoit aussi de cesser l’usage d’énergies fossiles dans ses équipements publics d’ici 2040. Les économies d’eau dont également au programme avec une réduction ciblée de 15 % des prélèvements d’eau, accompagné du développement de 6 000 installations de productions d’énergies renouvelables sur les bâtiments municipaux.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock