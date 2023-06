Rénovation du « petit patrimoine » : la mairie de Paris s’engage à y porter plus attention

Alors que la mairie de Paris est fréquemment critiquée pour un manque d’entretien de la capitale à travers le mouvement « SaccageParis », le conseil municipal a adopté ce mercredi une proposition visant à la création d’une plateforme participative et d’un observatoire pour identifier le « petit patrimoine » parisien à restaurer en priorité.

La mairie de Paris s’est engagée ce mercredi à porter plus d’attention au « petit patrimoine » de la capitale. Le conseil municipal – qui vient d’adopter la version initiale de son futur PLU – a également adopté ce mercredi une proposition du groupe d’opposition MoDem, visant à « recenser, restaurer et valoriser » un patrimoine « plus humble » face aux grands monuments parisiens.

Statues, puits, frontons, bancs, kiosques, bornes, fresques murales… Ce « petit patrimoine » est « difficile à appréhender par sa diversité et son manque d'encadrement juridique », mais peut facilement être identifié par les Parisiens dont il « ponctue le quotidien », a estimé Béatrice Lecouturier, élue MoDem.

Une plateforme participative et un observatoire bientôt lancés

La mairie de Paris a ainsi validé l’idée d’un recensement au travers d’une plateforme participative, la création d’un observatoire qui sélectionnera les restaurations prioritaires, mais aussi le lancement, à partir de 2024, d’une « journée du petit patrimoine parisien », lors de laquelle les écoliers et collégiens pourront étudier le petit patrimoine de leur quartier.

Karen Taïeb, adjointe PS au patrimoine, a en revanche refusé la création d’une plateforme de financement participatif, dans laquelle la mairie aurait dû abonder d’un euro pour chaque euro privé versé. L’adjointe a expliqué que la mairie préférait s’appuyer sur le réseau de mécènes existant pour « accélérer les restaurations ».

L’adjointe d’Anne Hidalgo a également défendu le bilan de la mairie, et souligné « tout ce qui est fait » par les services de la ville en faveur du patrimoine du quotidien, citant les bancs Davioud, le platelage du pont des Arts, ou encore le portail Raoul, vestige d'un hôtel particulier du Marais.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock