Royaume-Uni : un béton poreux détecté dans deux principaux aéroports

Les aéroports britanniques de Heathrow et Gatwick ont détecté, dans leurs installations, le même type de béton que celui qui fait craindre des effondrements dans plus d'une centaine d’écoles du Royaume-Uni. Les deux principaux hubs londoniens n’ont cependant pas grand-chose à craindre selon des experts interrogés par le Financial Times.

Les écoles britanniques ne sont pas les seules à devoir s’inquiéter de la présence d’un béton poreux dans leurs installations. Le béton cellulaire durci en autoclave (BCA) a également été détecté dans les aéroports londoniens de Heathrow et Gatwick, principaux hubs du Royaume-Uni. À l’origine d’un scandale outre-Manche, ce type de béton léger et bon marché a été massivement utilisé dans les années 1950. Au Royaume-Uni, à l’heure où des centaines de milliers d’élèves reprenaient le chemin de l’école, les révélations se sont multipliées au sujet de la présence de ce béton dans de nombreux établissements scolaires. Par mesure de précaution, des dizaines d’écoles comportant un risque d’effondrement ont dû fermer totalement ou partiellement pour la rentrée. Une inquiétude moindre pour les aéroports Au-delà des bâtiments publics, les aéroports sont donc également concernés par la présence de ce type de béton dans leurs infrastructures. Pas de quoi paniquer pour l’aéroport de Heathrow, qui a assuré à l’AFP que « le secteur est conscient » de la présence de ce béton dans certaines installations. Heathrow déclare également que des « mesures correctives » ont été prises dans les bâtiments concernés. « Comme beaucoup d’autres [entreprises], nous avons évalué notre patrimoine immobilier et continuerons d’atténuer les risques là où ce matériau est trouvé », a ajouté Heathrow. L’aéroport précise avoir décelé l’année dernière ce type de béton dans un emplacement de son terminal 3. Des mesures ont été prises pour garantir la sécurité de ses passagers et de ses employés. Pas d’inquiétude non plus du côté de l’aéroport de Gatwick, qui affirme avoir connaissance depuis un certain temps de la présence de ce matériau dans ses installations. « Nous disposons d’un registre des emplacements » concernés dans l’aéroport et ceux-ci « sont étroitement surveillés par le biais d’un régime régulier d’inspection structurelle complète », a indiqué Gatwick dans une déclaration transmise à l’AFP. « Notre inspection la plus récente en juin 2023 n’a soulevé aucune préoccupation et nous continuerons à effectuer une surveillance régulière », poursuit l’aéroport du sud londonien. Selon des experts interrogés par le Financial Times, la présence de ce béton dans les aéroports représente une faible menace pour ces derniers, qui consacrent davantage d’argent à leur entretien que les bâtiments publics. Jérémy Leduc (avec l’AFP) Photo de Une : AdobeStock