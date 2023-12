Dans une étude présentée par la société Upfactor, des projets de surrélévation ont été proposés pour faire gagner environ 8 000 logements à Nice. Une mesure envisagée par la mairie, alors que la ville du Sud est exposée à de fortes tensions locatives.

La crise du logement se fait plus que jamais sentir en France. C’est notamment le cas en Île-de-France, comme à Paris. D’autres grandes villes sont concernées, comme Nice, une des villes les plus chères pour se loger. Il faut dire qu’entre les locations saisonnières et résidences secondaires, le parc locatif est très limité. D’autant qu’il ne compte que 14 % de logements sociaux, alors que 21 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté.

Une solution à ces tensions a toutefois été soumise dans une étude présentée le 11 décembre par Upfactor, société spécialisée dans la densité urbaine. C’est sans surprise que la surrélévation a été proposée pour Nice, faute de terrains disponibles à bâtir. L’idée : gagner près de 8 000 logements, en rajoutant un voire deux étages à des bâtiments déjà existants.

5 000 bâtiments susceptibles d'être surélevés à Nice

Upfactor a repéré 5 000 bâtiments niçois susceptibles d'être surélevés. Parmi ces derniers, la société a identifié au moins 500 projets résidentiels possibles. Ils respecteraient différents critères de qualité de vie : proximité avec les transports, offrant au moins 400 m2 de plus sans impacter le paysage urbain.

Dans le lot, on relève des bâtiments détenus par des bailleurs sociaux, où 2 000 habitations pourraient surgir de la surrévélation. Mais c’est surtout dans les copropriétés privées niçoises qu’Upfactor compte le plus de projets (3 750 logements potentiels). Les bâtiments publics, comme pour le parc social, en concentrent 2 000.

Des arbitrages en cours à la mairie de Nice

Si la surélévation a de quoi séduire en cette période de crise du logement et sobriété foncière imposée par l'obligation ZAN, les propositions sont discutées au sein de la mairie de Nice.

Côté logements sociaux, la ville établit actuellement avec les bailleurs un projet pilote, qui doit être présenté début 2024.

Le maire de Nice, Christian Estrosi (Horizons), se réjouit du gisement potentiel au niveau des bâtiments publics. Mais la surrélévation dans ce type de structures devrait plutôt servir à agrandir une école ou créer un dojo.

Pour ce qui est des copropriétés privées, l’intérêt et la faisabilité doivent être étudiés par le propriétaire ou les copropriétaires. « Ce n'est pas imposé, c'est du possible », tient à rassurer le maire de Nice, alors que la rénovation énergétique est un défi au sein des logements collectifs. L’élu souligne également que des travaux de surélévations pourraient financer les travaux de rénovation thermique nécessaires.

Vers un encadrement des loyers ?

Au-delà des projets de surrélévation, Christian Estrosi s’est montré favorable à une forme d’encadrement des loyers. Déjà engagée dans plusieurs grandes villes (Paris, Lyon, Lille…), cette mesure n’avait pas totalement convaincu l’élu, y voyant une entrave à la propriété privée.

« Ça ne doit pas être une décision brutale. Nous sommes en train de travailler aux règles précises à mettre en place au terme d'un dialogue avec les acteurs concernés », évoque à ce propos le maire.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock