Voisins-le-Bretonneux : un nouveau quartier résidentiel voit le jour

Livré sans retard ni recours, l’écoquartier « Parc du Lac », à Voisins-le-Bretonneux (78), incarne une nouvelle manière d’habiter : plus verte, plus solidaire, plus fluide. Un pari tenu dans un contexte tendu pour la construction neuve.

Le programme résidentiel « Parc du Lac » situé à Voisins-le-Bretonneux (78) et équipé de 513 logements répartis sur 10 hectares, a été mené à terme dans les délais annoncés, malgré un environnement marqué par les difficultés que connait le secteur de la construction. Implanté dans la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, cet éco-quartier a été porté par le groupement des Promoteurs du Grand Paris (MDH Promotion, Paris-Ouest Promotion, Pierre Étoile), associé à Leev pour les constructions bois, à SODES pour les rez-de-chaussée commerciaux, et aux bailleurs sociaux Arcade et Valophis. Aucun recours n’a été enregistré sur les 15 permis de construire déposés - un point notable dans un secteur soumis à une judiciarisation croissante. Un modèle de mixité sociale et intergénérationnelle L’opération se distingue par sa forte mixité programmatique : 171 logements en accession libre, 68 en PSLA ou en Bail Réel Solidaire, 182 logements sociaux, et 92 logements locatifs intermédiaires, dont 32 au sein de deux micro-résidences séniors développées par Adequaloge. Fin juillet 2025, seuls trois logements restaient à la commercialisation, témoignant d’une absorption rapide du stock. Au-delà de l’offre résidentielle, le quartier intègre une série d’équipements de proximité : une crèche, un centre paroissial, 1 500 m2 de commerces, une piste de BMX, des vélos en libre-service, des boîtes à colis connectées et des services de conciergerie numérique. Un volet écologique a également été déployé, avec un pavillon de compostage et plus de 1 000 m2 de jardins partagés. Un « parc habité » D’un point de vue technique, la construction repose sur une hybridation des matériaux. Les structures principales sont en béton, les façades en briques thermiques, et les planchers mixant bois et béton à faible impact carbone. Certains bâtiments utilisent une ossature bois. L’ensemble est certifié NF Habitat HQE et labellisé E+C-. Le projet s’inscrit dans une logique de « parc habité », avec une trame verte structurante et 44 % de surfaces végétalisées. À 25 kilomètres de Paris et à proximité immédiate de Versailles, Voisins-le-Bretonneux bénéficiera à l’horizon 2030 de la ligne 18 du Grand Paris Express. Intégrée au périmètre du cluster Paris-Saclay, la commune se positionne comme un territoire en transition. Par Marie Gérald