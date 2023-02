3 nouvelles start-up rejoignent l'accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP »

Lancé en 2018, l’accélérateur santé-prévention dans le BTP a pour objectif de valoriser les initiatives concernant la santé et la prévention, notamment en matière d’organisation sur chantiers, d’objets connectés ou encore de e-santé.

La data et l'IA au service de la santé et de la prévention

À l'issue d'une nouvelle session qui avait pour thème « la data et l'IA au service de la santé et de la prévention dans le BTP », trois start-up ont réussi à convaincre le jury et à intégrer l'accélérateur.

Parmi elles, on retrouve Predilife, qui conçoit et commercialise des tests de prédiction, permettant à chaque personne de définir son profil de risque quant à la survenance de maladies graves. La start-up accompagne les entreprises, les professionnels de santé et les collaborateurs dans la médecine prédictive.

Hxperience, autre start-up sélectionnée, est un éditeur de logiciels qui permet la mise en place de services numériques pour le bâtiment. Son ambition ? Améliorer la performance énergétique et faire de la maintenance prédictive, grâce à un capteur qui collecte, traite et analyse en temps réel des données issues des bâtiments, des équipements et des usages.

Freemov, dernière solution à intégrer l'accélérateur, a conçu un compagnon électrique permettant de porter jusqu’à 600 kg en terrain accidenté ou en pente. Grâce à son IA embarquée, cette solution propose une maintenance préventive et distancielle qui répond aux problématiques de TMS et pathologies lombaires dans le BTP.

Ces trois start-up bénéficieront désormais de l’expertise et des retours d’expériences des quatre partenaires fondateurs de l'accélérateur (le CCCA-BTP, l'OPPBTP, PRO BTP et la Fondation Excellence SMA) pour faire monter en puissance la performance des entreprises. Ces derniers s’engagent également à faciliter les échanges et la visibilité des start-up auprès de leurs entreprises adhérentes.